Walka o konsole PS5 w Tokio wymknęła się spod kontroli. Policja musiała interweniować

Policja musiała interweniować w jednym ze sklepów w Tokio, gdy pojawiły się tam konsole PS5.

Chociaż na konsolę IX generacji firmy Sony, nadal nie ma zbyt wielu gier, sprzęt cieszy się ogromną popularnością. Jest on obecnie trudno dostępny, co ma m.in. związek z faktem, iż handlarze bardzo często kupują tysiące konsole, by następnie sprzedać je z zyskiem. Nic więc dziwnego, że nowe partie konsol, które trafiły do Tokio natychmiast znalazły nabywców.

Do Yodobashi Camera, które mieści się w Tokio, trafiły nowe dostawy PS5. Niestety ilość nie była adekwatna do olbrzymiego popytu i w rezultacie klienci musieli ostro rywalizować z innymi by nabyć sprzęt. Sytuacja niestety wymknęła się spod kontroli, przypominając odrobinę rodzime walki o karpia tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Policja, która pojawiła się na miejscu rozpędziła zgromadzonych, by żaden z konsumentów nie doznał uszczerbku na zdrowiu. A Wam udało się uzyskać next-gena?

