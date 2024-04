Stellar Blade na nowym zwiastunie. Główna bohaterka namiesza w głowach

Jedną z najgłośniejszych premier tego roku na PlayStation 5 bez wątpienia będzie Stellar Blade. Wyczekiwana gra ekskluzywna od studia Shift Up otrzymała właśnie nowy zwiastun. Ten skupia naszą uwagę na postaci głównej bohaterki, czyli Eve. Cóż, jest efektownie i po prostu wiele się dzieje. Idealnie, żeby wprowadzić się w klimat przed premierą gry.

Stellar Blade – nowy zwiastun i główna bohaterka gry

Coraz więcej dzieje się z okazji nadchodzącej premiery gry Stellar Blade od studia Shift Up. Nadchodzący tytuł ekskluzywny na PS5 budzi ogromne, głównie pozytywne emocje wśród fanów. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć całkiem długi gameplay z gry, a tym razem do sieci trafił nowy zwiastun. Pierwsze skrzypce odgrywa w nim Eve, czyli główna i całkiem charakterystyczna bohaterka tej produkcji.

Razem z wojowniczką trafimy do postapokaliptycznego świata, w którym czyhać będą na nas potwory i inne, wszelkiej maści plugastwa. W grze nie zabraknie odjechanej walki i epickich starć, a do tego wszystko zostanie doprawione RPG-owym charakterem. Zapowiada się znakomicie.

Najnowszy zwiastun gry obejrzycie poniżej:

Co istotne, jeżeli nie możecie doczekać się premiery (a na pewno tak jest!), to już teraz możecie sprawdzić grę w ramach wersji demonstracyjnej. Ta jest dostępna do pobrania ze sklepu PlayStation Store. Warto rozgrzać wasze PS5 przed wydaniem gry. Premiera już 26 kwietnia 2024 roku!

