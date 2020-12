Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ukaże się później, niż myśleliśmy

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nie zadebiutuje zbyt szybko. Szef Paradox Interactive potwierdził, że gra ukaże się najpewniej w drugiej połowie 2021 roku.

Bloodlines 2 to jeden z tych tytułów, które budzą skrajnie odmienne emocje. Z jednej strony masa fanów uniwersum czeka na kontynuację kultowego erpega, a z drugiej coraz mniej osób wierzy, że projekt ten spełni bardzo wysokie oczekiwania graczy.

Pierwsze materiały z rozgrywki spotkały się z bardzo silnymi słowami krytyki i trudno się dziwić. Choć pierwszej części Bloodlines można było wybaczyć lekko drewniane mechaniki, tak świeża, nowoczesna odsłona ponownie prezentuje się dość topornie.

Oczywiście są to tylko wnioski z pierwszych materiałów promocyjnych i na ten moment ciężko oceniać grę, która mimo wszystko wciąż jest w produkcji. Nie mamy jednak dobrych wieści dla osób, które liczyły na szybką premierę.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nie ukaże się w pierwszej połowie 2021 roku. Potwierdził to prezes Paradox Interactive – Ebba Ljungerud – w wywiadzie dla szwedzkiego portalu Placera.

Nie wydaje mi się, żeby miało zadebiutować w pierwszej połowie roku, ale zobaczymy. Aby móc tworzyć gry na nową generację, musisz mieć zestawy programistyczne od producentów. Jestem prawie pewien, że Sony i Microsoft zostali dotknięci pandemią, ponieważ nie mieli zbyt wielu takich zestawów. -komentuje Ebba Ljungerud dla Placera

Choć gra ma za sobą dość wyboistą drogę, to zanosi się na to, że w końcu deweloperzy ukończą główną część prac nad tym tytułem. Jeśli według wydawcy najistotniejszym aktualnie problemem jest zoptymalizowanie gry pod nową generację konsol, to najprawdopodobniej trzon projektu Bloodlines 2 jest już właściwie na ukończeniu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.