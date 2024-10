Remake Until Dawn na PC jest chyba dość sporym rozczarowaniem. Przynajmniej jeżeli weźmiemy pod uwagę czyste fakty, bo liczba graczy nie należy do najwyższych, a na dodatek tytuł zebrał dość słabe recenzje na platformie.

Until Dawn na PC to porażka? Słaby wynik gry

Trzeba przyznać, że remake Until Dawn na PC nie był jedną z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich miesięcy. Chociaż tytuł oryginalnie ukazał się wyłącznie na PlayStation, to pecetowy port nie budził dużych emocji. No ale w końcu powstał, dlatego część graczy mogła poznać historię grupki znajomych, którzy wpakowali się w naprawdę nieprzyjemną sytuację pełną grozy, strachu i krwi. Czy jednak gracze tłumnie rzucili się na nowy tytuł? Niekoniecznie, o czym świadczą dane z serwisu SteamDB.

Jak widać, peak gry wynosi ledwie 2600 osób, co jest wynikiem bardzo, ale to bardzo słabym. Dość powiedzieć, że niezbyt udana sprzedaż God of War Ragnarok na PC i tak pozwoliła grze zgromadzić w szczytowym momencie ponad 36 tysięcy osób:

To oczywiście nie wszystko. Mała populacja graczy nie zmienia faktu, że tytuł zebrał niezbyt przychylne oceny. Ich średnia na Steam jest określana mianem “mieszanych”. Narzeka się choćby na źle działające funkcje graficzne, np. ray tracing czy AMD FSR.

Źródło: tech4gamers.com