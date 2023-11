Uncharted: Zaginione dziedzictwo to samodzielny dodatek do Uncharted 4. Obie gry są obecne na PC od zeszłego roku i jeśli chcecie do nich wrócić, może zamiast Chloe Frazer wolicie pobiegać Larą Croft? Jest to możliwe po zainstalowaniu modyfikacji, za którą odpowiada Swiz19. Panna Croft przybędzie do świata Uncharted z całą szafą. Mamy tutaj cztery stroje do wyboru, dwie różne fryzury czy słynne okulary, więc na bogato.

Mod Tomb Raider do Uncharted na PC

Wspomniana modyfikacja nosi nazwę Tomb Raider Lara Croft Classic Edition. Pobierzecie go ze strony nexusmods w tym miejscu. Znajdziecie tam główny plik oraz inne, które pozwolą nam przebrac Larę lub zobaczyć ją np. w wersji z okularami.

Trochę szkoda tylko, że po podmianie postaci na Larę, nie zmienia się głos dziewczyny. Możliwe jednak, że w przyszłości uda się to nadrobić, np. wykorzystując sztuczną inteligencję. Wówczas wrażenia z gry byłyby niesamowite. Lecz i tak po instalacji moda, kiedy biegamy wśród ruin, czujemy się nie jak w grze od Naughty Dog, lecz jak w tytule z serii Tomb Raider.

Model Lary został bardzo szczegółowo wykonany. Zresztą zobaczcie sami prezentację na poniższym wideo: