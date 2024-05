Nowe Uncharted stworzy AI? Prezes Naughty Dog zdradza plany

Co powiedzielibyście na to, że nowa i wyczekiwana przez was gra zostanie stworzona z dużym wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Prezes studia Naughy Dog przyznaje, że tego rodzaju narzędzia mogą być coraz częściej wykorzystywane przez twórców i nie jest to koniecznie czymś złym. Całkiem możliwe, że ewentualna nowa odsłona Uncharted lub innych gier firmy powstanie właśnie w ten sposób. Samo AI ma dawać ogromne możliwości na przykład osobom bez umiejętności technicznych.