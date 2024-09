Ta gra zmieniła gaming. Od dziś dostępna jest w PS Plusie

The Last of Us Part I to remake jednej z najważniejszych gier w “nowożytnych” czasach. Fenomenalna przygoda od Naughty Dog od dziś do ogrania w ramach PS Plus!

Mówcie, co chcecie o tym, czy wydanie remake’u było zasadnicze, miało w ogóle i czy faktycznie nie był to tylko skok na kasę. Dla jednych tak, a dla innych to po prostu pełnoprawne odświeżenie gry-legendy, zdecydowanie jednej z najważniejszych produkcji od PlayStation Studios.

The Last of Us Part I od dzisiaj w PS Plus

Wczoraj pisaliśmy o rychłej premierze TLoU Part I w PS Plus Extra i Premium. Ów premierę zaplanowano na… dzisiaj. Także wracamy do tematu, informując o tym, że każdy posiadacz abonamentu PlayStation Plus w droższych wariantach może korzystać z nowego dodatku do cyfrowej biblioteki. Gra The Last of Us Part I pojawiła się w katalogu gier w planach Extra i Premium.

Debiut gry w abonamencie zbiega się z obchodami The Last of Us Day. Wspomniałem przecież, że to pozycja, która “zmieniła gaming”, więc swoje własne święto mieć musi. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby Naughty Dog uchyliło rąbka tajemnicy na temat przyszłości marki, choćby w postaci od dawna “przeciekanego” The Last of Us Part II Remastered na PC. Być może dowiemy się również czegoś o serialu? Tego typu ogłoszeń spodziewać się należy w godzinach raczej wieczornych.

Wracając do The Last of Us Part I – zdecydowanie warto ograć tę przygodę. Nawet jeśli pamiętacie oryginał, bo nie jest to byle remaster, a pełnoprawny remake, dzięki któremu gra wygląda prawie tak zniewalająco jak “dwójka”. Do tego twórcy zadbali o inne poprawki. Teraz gameplay wspiera funkcje DualSense, w tym pełną haptykę czy adaptacyjne triggery.

Choć pierwotnie sama zapowiedź remake’u tak nowej produkcji wywołała nie lada burzę, gra szybko zyskała gigantyczne zainteresowanie. Po części można to zawdzięczać premierze serialu w bliskim okresie. Jeśli macie PS Plusa, samemu warto sprawdzić, czy tytuł słusznie wywołał takie kontrowersje, czy jednak niepotrzebnie.

Źródło: YouTube