Zwiastun filmu Uncharted wyciekł do sieci, a w nim scena jak z trzeciej gry

Film Uncharted zbliża się do premiery i chyba ktoś nie dopilnował, aby zwiastun pojawił się w sieci wtedy, kiedy powinien. Materiał hula po sieci.

Niestety, trailer jest w paskudnej jakości. Widać, że nagrano go w kinie i to przy użyciu przysłowiowego „ziemniaka”. Niemniej jeśli chcecie rzucić okiem na to, jak prezentuje się nadchodzące widowisko z Tomem Hollandem w roli Nathana Drake’a, lepsze to, niż nic.

Co ciekawe, na zwiastunie widzimy scenę, która może kojarzyć się z jedną z gier. Moment, w którym Nathan Drake zawiesza się na skrzyniach w pędzącym samolocie jest prawie jak żywcem wyciągnięty z Uncharted 3. Widać, że film Uncharted nie zamierza stronić od bezpośrednich nawiązań do produkcji Naughty Dog.

Poniżej zamieszczam dodatkowe źródła ze zwiastunem w razie, gdyby powyższy materiał został usunięty. Bierzcie pod uwagę, że wydawca filmu może szybko pozbyć się go z sieci, choć na razie wszystkie materiały pozostają nieruszone.

Film ma zadebiutować (po wielu opóźnieniach i perturbacjach) już 10 lutego 2022 roku. Zobaczymy, co wyjdzie z tej adaptacji.

A movie theatre owner recordé footage and posted it online pic.twitter.com/1JohInd26I — YouKnowWho (@YouKnowWhoDis) October 20, 2021