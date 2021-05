7 rzeczy w Uncharted 4, które wykonały miliony graczy. Ty też?

Wczoraj Uncharted 4 obchodziło swoje piąte urodziny. W związku z tym Naughty Dog pochwaliło się sprzedażą gry oraz wieloma innymi ciekawostkami odnośnie statystyk z produkcji.

Bez wątpienia seria Uncharted jest jedną z tych franczyz, które odniosły sukces na konsolach PlayStation. Świetne pierwsze 3 części wydane później w formie Kolekcji Nathana Drake’a czy czwarta odsłona przyniosły Naughty Dog ogromne zyski i usytuowały obecną pozycję firmy na rynku. Nie zapominajmy o spin-offie Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, który pokazał, że nawet bez Nathana Drake’a da się wykreować ciekawą historię w uniwersum.

W związku z piątymi urodzinami „czwórki” deweloperzy pochwalili się wieloma ciekawymi statystykami odnośnie graczy, którzy spędzili przy niej czas.

Zawrotny wynik Uncharted 4: Kres Złodzieja

Najważniejszym w mojej opinii jest gigantyczna ilość sztuk gier, które trafiły do graczy. Obecnie liczba ta wynosi aż ponad 37 milionów. Zaznaczę jednak fakt, że produkcja znalazła się w międzyczasie w PS Plus i PS Plus Collection, co na pewno przyczyniło się do tego imponującego wyniku.

Na pewno warto też zainteresować się też pozostałymi liczbami przedstawionymi przez twórców:

13,3 miliona graczy sprawdziło tryb multiplayer

9,5 miliona graczy skorzystało z opcji ułatwień dostępu

9,8 miliona graczy pobawiło się ponownie z lemurem na rynku (link dla niewtajemniczonych)

7,5 miliona graczy zagrało ponownie w Marco Polo

2 miliony graczy wspięło się na sam szczyt Clocktower

12 milionów graczy trafiło zabawkowym pistoletem we wszystkie cele na strychu

2 miliony osób zrobiło sobie zdjęcie z Sully’m

Więcej ciekawostek na temat gry i całej serii możecie przeczytać we wpisie opublikowanym przez Naughty Dog na ich stronie. To świetna podróż w czasie, która bliżej przedstawi Wam szczegóły zza kulis powstawania serii.

Jeżeli ten news wywołał u Was nostalgię, to przypominamy, że jest jeszcze na co czekać w temacie cyklu. W produkcji obecnie jest film, a nawet swego czasu mówiło się o tworzeniu kontynuacji. Na ten moment jednak sequel najpewniej jest zagrożony, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.