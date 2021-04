Nowe Uncharted zagrożone? Informator twierdzi, że gra „zapewne zniknie”

Nowe Uncharted tworzone kosztem Days Gone 2, zapewne trafi do kosza. Jason Schreier potwierdza, że projekt nie był zbyt znaczący dla Sony.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że twórcy Days Gone, Bend Studio, zajmowali się kontynuacją Uncharted. Projekt powstał kosztem Days Gone 2 i nie było wiadomo, co się z nim dalej dzieje. Teraz wiemy, że kolejna odsłona przygodowej serii najpewniej nie ujrzy światła dziennego.

Potwierdzone niedawno, nowe Uncharted raczej nie zostanie zrealizowane

Znany dziennikarz, Jason Schreier, potwierdził kiepskie wieści w podcaście. Według jego informacji, Uncharted od Bend było spin-offem serii, który zaprezentowano jedynie na papierze. Dodatkowo Schreier podkreśla, że projekt miał małe znacznie i zapewne po prostu zniknie. Mówiąc wprost – spin-off Uncharted od Bend najpewniej trafi lub już trafił do kosza.

Co ciekawe, Schreier podkreśla, że projekt może kiedyś wrócić do życia. Na ten moment jest on jednak całkowicie nieznaczący dla Sony. Gdyby grę zaprezentowano w formie zwiastuna, wówczas wydawca musiałby martwić się losem projektu. W obecnej sytuacji nie ma on większego znaczenia. Szkoda, ale Bend tworzy teraz swój własny, oddzielny projekt.

Niemniej dziennikarz zapewnił, że zobaczymy jeszcze Uncharted. Póki co jednak pełna, nowa odsłona serii raczej nie powstaje, a przynajmniej nie u Naughty Dog. Twórcy cyklu są zajęci odświeżeniem The Last of Us i preprodukcją zupełnie nowych gier.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.