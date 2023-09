UFC 5 oficjalnie zapowiedziane. Realistyczna i brutalna gra tylko dla dorosłych graczy

Już od jakiegoś czasu wiemy, że EA faktycznie pracowało nad kolejną odsłoną kultowego UFC. Nie wiedzieliśmy jednak, że wraz z grą nadejdą spore zmiany dla tej serii. Fani tego sportu mogą liczyć na tytuł, która zapowiada się na kompleksową pozycję łączącą przyjemność rozgrywki z realizmem, a to wszystko w bardzo „soczystej” odsłonie.

UFC 5 oficjalnie

EA Sports poinformowało, że data premiery UFC 5 to 27 października 2023 roku. Gra ukaże się na PC, Xbox Series X i S oraz PS5. Tym razem produkcja działać ma na silniku Frostbite, co będzie sporą nowością dla serii. Zdaniem Electronic Arts pozwoli to jednak na faktycznie „poczucie” wszystkiego, co dzieje się na ringu i przedstawienie graczom niezwykle krwawej i brutalnej propozycji. Wszystko dlatego, że tym razem gra będzie adresowana wyłącznie dla starszych graczy.

W zasadzie zwiastun produkcji tylko potwierdza, że będzie brutalnie, więc jestem dobrej myśli. Oprócz szczegółowej grafiki, nowego systemu obrażeń i fizyki płynów, który symuluje „krew i pot wewnątrz słynnego na całym świecie oktagonu, aby niemal 1:1 odwzorować główne wydarzenie Pay-Per-View, podczas gdy wdrożenie zupełnie nowego narzędzia do animacji twarzy poprawia podobieństwo zawodników”, dostaniemy również „fotorealistyczne podobizny zawodników podkreślone zaawansowanym rzeźbieniem ciała i włosami opartymi na pasmach podczas najważniejszych momentów UFC 5”.

Dodanie systemu Real Impact i wielu ulepszeń, o które prosiła społeczność, zapewnia UFC 5 ostateczne ulepszenie walki o tytuł. Doświadcz realistycznych obrażeń zadawanych cios za ciosem z hiper-dokładną progresją, gdy atrybuty zawodnika realistycznie pogarszają się w trakcie walki. Poczuj siłę każdego uderzenia dzięki ponad 64 000 możliwych kombinacji obrażeń twarzy. – obiecuje EA Sports

Zagramy, rzecz jasna, w trybie kariery solo, jak i po sieci. Dostępnych ma być sporo zawodników, w tym największe gwiazdy ringu. Na okładce edycji Deluxe pojawi się Israel Adesanya, natomiast Alexander Volkanovski i Valentina Shevchenko ozdobią podstawową edycję gry. Twórcy obiecują także 60 klatek na sekundę w wersji na konsole, co wydaje się niemal obowiązkowym ulepszeniem.