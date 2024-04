Nowa gra od EA Sports w Xbox Game Pass. Nie zabraknie mordobicia

Xbox Game Pass otrzyma dzisiaj nową grę od EA Sports. Skoro tacy twórcy, to na sportowo — a skoro mordobicie, to może chodzić wyłącznie o hokeja. Pora założyć łyżwy, wziąć kij i ruszyć do boju — czy tam meczu. To jedna z wielu nowości w usłudze na ten miesiąc.

Xbox Game Pass — nowa gra w usłudze już od dziś

Nie tak dawno publikowaliśmy dla was pełną listę gier, które pojawią się w kwietniu w usłudze Xbox Game Pass. A skoro dzisiaj mamy 18 kwietnia, to czas na debiut jednej z wymienionych produkcji. Tym razem będzie to tytuł sportowy od EA Sports, a konkretniej EA Sports NHL 24 na konsole Xbox One i Xbox Series X|S.

Co powiecie na ten niezwykle fizyczny i emocjonujący sport, lecz w wydaniu wirtualnym? Zdecydowanie warto dać mu szansę, nawet jeżeli o hokeju nie macie bladego pojęcia. To zwyczajnie szalenie udana produkcja. Przyznam, że w poprzednich edycjach bawiłem się znakomicie. Nie musiałem wiedzieć, co dzieje się na prawdziwych arenach (czy tam boiskach, nie wiem!).

A jak prezentuje się pełna lista gier? Oto tytuły na kwiecień 2024:

Ark: Survival Ascended — dostępna od 1 kwietnia

— dostępna od 1 kwietnia F1 23 — dostępna od 2 kwietnia

— dostępna od 2 kwietnia Superhot: Mind Control Delete — dostępna od 2 kwietnia

— dostępna od 2 kwietnia LEGO 2K Drive — dostępna od 3 kwietnia

— dostępna od 3 kwietnia Lil Gator Game — dostępna od 4 kwietnia

— dostępna od 4 kwietnia EA Sports PGA Tour — dostępna od 4 kwietnia

— dostępna od 4 kwietnia Kona — dostępna od 9 kwietnia

— dostępna od 9 kwietnia Botany Manor — dostępna od 9 kwietnia

— dostępna od 9 kwietnia Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — dostępna od 11 kwietnia

— dostępna od 11 kwietnia Harold Halibut — dostępna od 16 kwietnia

— dostępna od 16 kwietnia Grounded: Fully Yoked Edition — dostępna od 16 kwietnia

— dostępna od 16 kwietnia Orcs Must Die! 3 — dostępna od 17 kwietnia

— dostępna od 17 kwietnia EA Sports NHL 24 — dostępna od 18 kwietnia

— dostępna od 18 kwietnia Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes — dostępna od 23 kwietnia

— dostępna od 23 kwietnia Another Crab’s Treasure — dostępna od 25 kwietnia

— dostępna od 25 kwietnia Manor Lords — dostępna od 26 kwietnia

— dostępna od 26 kwietnia Have A Nice Death — dostępna od 30 kwietnia

Czy zauważyliście na liście gry, które wybitnie pasują waszym gustom?

Źródło: PlanetaGracza