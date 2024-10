Pewnie nie wiecie, ale Ubisoft uruchomił nową grę opartą na NFT i web3

Gracze nie pałają sympatią do rozwiązań pokroju NFT w grach wideo i tworzonych na jedną modłę produkcjach sieciowych. Ubisoft nie robi sobie z tych obiekcji wiele i wydaje nową grę. Tym razem na rynek trafiła produkcja bardzo mocno związana z technologią Web3 i unikalną, cyfrową zawartością do kupowania.

Uwaga, Ubisoft wydał nową grę

Kryptowaluty, NFT i gry Ubisoftu — cóż za niesamowite połączenie, prawda? Nasz ulubiony wydawca zaatakował w ubiegłym tygodniu rynek ze swoją nową produkcją. Tym razem firma wydała grę Champions Tactics: Grimoria Chronicles. To turowa gra RPG, która w teorii jest darmowa. Możecie ją pobrać bez żadnych opłat, lecz jest pewien haczyk. Zainteresowani gracze muszą podpiąć do swojego konta portfel blockchain. Ale jak to, po co?

Okazuje się, że tytuł mocno bazuje na środowisku Web3 i NFT. Każda z grywalnych postaci jest unikalna i pełni rolę NFT, czyli cyfrowego tokenu, który posiadamy tylko my. Zakup takich postaci jest oczywiście płatny. Wydamy na nie walutę w grze lub kryptowaluty. To ciekawy ruch, bo jeszcze niedawno gracze mocno burzyli się na myśl o wizji świata, w którym gry są “wzbogacane” o tego rodzaju elementy. Jak widać, wydawca mimo wszystko próbuje.

Zobacz też: Gry Steam po 4 zł z groszami. 60 najlepszych promocji, taniej nie będzie

Dla Ubisoftu jest to “nowy i ekscytujący sposób” na przedstawianie graczom swoich produkcji. Ciekawe, czy fani są zadowoleni z takich działań… Co wy na to?

Źródło: vgc24.com