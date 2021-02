Ubisoft ma plan na przyszłość, który jest równie ciekawy, co niepokojący

Ubisoft potwierdził, że szykuje się na wydanie gier free-to-play. Wydawca ogłosił, że nieco zmienia swój dotychczasowy plan wydawniczy.

Można nie być fanem Ubisoftu, ale trzeba przyznać, że wydawca ten jest nieodłącznym elementem dzisiejszego gamingu. Firma co roku raczy nas mniej lub bardziej udanymi produkcjami i stale się rozwija.

Przyznam jednak, że styl Ubi zaczyna mnie powoli męczyć. O ile uwielbiam Assassin’s Creed Valhalla, tak widać, że zmiana paru mechanik to za mało, aby odświeżyć markę. Podobnie jest zresztą w przypadku Watch Dogs i innych marek firmy.

W tym momencie Ubi pojawia się właściwie znikąd i przynosi dobre wieści. Francuzi ogłosili, że nieco zmienią swoje dotychczasowe przyzwyczajenia.

Ubisoft zmierza w kierunku gier free-to-play

Dotarły do nas kolejne, coraz to bardziej intrygujące informacje z podsumowania finansowego Ubisoftu. Firma wcześniej ogłosiła, że nadal myśli nad zmianą cen swoich nadchodzących gier. Wychodzi jednak to, że niektóre z nich będą dostępne za darmo.

Dyrektor finansowy wydawcy podzielił się interesującą wieścią w trakcie wspomnianej wcześniej konferencji.

Przez wiele lat mówiliśmy, że naszym standardowym szablonem są trzy lub cztery gry AAA (rocznie – przyp. red. ), więc będziemy trzymać się tego planu na rok 2022. Widzimy jednak, że stopniowo odchodzimy od modelu, który kiedyś koncentrował się wyłącznie na wydaniach AAA, do modelu, w którym mamy połączenie mocnych wydań z AAA i silnej dynamiki katalogu wstecznego, ale także uzupełniamy nasz program nowych wydań z (grami – przyp. red. ) free-to-play i innymi doświadczeniami premium.



W roku fiskalnym 2022 będziemy kontynuować ewolucję od modelu opartego na wydaniu AAA w kierunku modelu, w którym AAA stoi obok nowych, innowacyjnych rozwiązań premium i gier free-to-play na różnych platformach. Te różnorodne doświadczenia będą z siebie wzajemnie korzystać dzięki uzupełniającym się rozgrywkom i modelom biznesowym. – powiedział Frederick Duguet na podsumowaniu finansowym Ubisoftu

Ubisoft ma w swoim katalogu kilka gier free-to-play, jednak nie cieszą się one specjalną popularnością. Weźmy przykładowo HyperScape, które chciało wbić się w trend gier battle royale, ale zrobiło to ze sporym opóźnieniem. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Might & Magic: Chess Royale, które również delikatnie mówiąc średnio sobie radzi.

Jeśli Ubi faktycznie chce wejść na rynek darmowych gier-usług pełną parą, to musi wymyślić coś naprawdę ciekawego. Jednocześnie spoglądam na liczbę marek pod skrzydłami Francuzów i widzę sporo możliwości. Ciekawe, co takiego zgotuje nam słynny wydawca.

