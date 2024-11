Twórcy Kingdom Come: Deliverance liczą kasę. Miliony nowych graczy w ostatnich miesiącach

Świetna sprzedaż Kingdom Come: Deliverance

Chociaż od premiery pierwszej odsłony Kingdom Come: Deliverance minęło już kilka lat, to gra w ostatnim czasie zaczęła przeżywać drugą młodość. Ta pojawiła się z powodu zapowiedzi sequela, który jawi się jako genialna gra RPG z ogromnym wachlarzem możliwości, dróg rozwoju i szalenie klimatycznym światem oraz fabułą. Pierwsza odsłona jest do wzięcia tanio, toteż sporo osób postanowiło sprawdzić z czym to się je.

No i sprawdzili, tłumnie — ponad 2 miliony osób zakupiło grę w ciągu niespełna roku. Twórcy z Warhorse Studios poinformowali, że łącznie sprzedano ponad 8 milionów egzemplarzy gry. Coś mi podpowiada, że “dwójka” bardzo szybko przebije ten wynik.

Kingdom Come: Deliverance I sold over 8 Million copies. Insane… 🤯 pic.twitter.com/y0kK4eblJS — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) November 4, 2024

Zobacz też: Nowe zadania do Wiedźmina 3! Pobierz za darmo masę dodatkowych misji i questów

Kto z was czeka na drugą odsłonę serii? Ja miałem już okazję przetestować produkcję na minionych targach Poznań Game Arena 2024. Tytuł wizualnie prezentuje się niesamowicie, a gra wygląda tak, jak wielu z was mogło sobie wyobrażać wirtualne średniowiecze. Wszystko wskazuje na to, że twórcy staną na wysokości zadania, a gra będzie jedną z najważniejszych premier przyszłego roku. Moje wrażenia znajdziecie tutaj.

Źródło: Twitter