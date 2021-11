Twórcy Gran Turismo 7 pokazują zaawansowany edytor karoserii samochodów

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Przed premierą Gran Turismo 7 twórcy tej produkcji publikują serię krótkich nagrań, w których omawiają powody, aby sięgnąć i po tę odsłonę. Dziś udostępniono wideo, w którym zaprezentowano możliwość dostosowania pod siebie pomalowania pojazdów.

W zeszłym tygodniu podzieliłem się z Wami tekstem nt. możliwości, które zaoferuje kontroler DualSense na PS5 w niewydanym jeszcze Gran Turismo 7. Nie trzeba było długo czekać na kolejne nagranie, które tym razem pokazuje mnogość opcji, z których skorzystają gracze, aby odzwierciedlić swój styl we własnych bolidach i nie tylko.

Moim pierwszym skojarzeniem zaraz po zobaczeniu edytora była Trackmania Nations Forever, gdzie interfejs do edycji pojazdów jest niezwykle podobny. Tutaj jednak sposobów do personalizacji samochodów jest znacznie więcej, co szczególnie widać np. po liście specjalnych naklejek z logo najróżniejszych sponsorów. Nie zabrakło nawet marki Puma czy samego Polyphony Digital.

Premiera GT7 odbędzie się 4 marca 2022 roku. Produkcja jest tworzona z myślą o PS4 i PS5. To jak? Przekonani już do zakupu, czy poczekacie na debiut tytułu na sklepowych i cyfrowych półkach?