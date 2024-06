Twórca Elden Ring zdradza, dlaczego nie musi zwalniać ludzi i ciąć kosztów

Hidetaka Miyazaki, prezes FromSoftware, w rozmowie z The Guardian ujawnił, że kluczem do sukcesu studia jest konserwatywna strategia finansowa i rozwojowa. Mimo olbrzymiego sukcesu, jakim było wydanie gry Elden Ring, Miyazaki podkreśla, że FromSoftware nie zakłada, że każda kolejna produkcja powtórzy ten sukces. Ta ostrożność w prognozowaniu pozwala na tworzenie gier bez presji (czego dowodem jest chociażby niedawno wydany dodatek do Elden Ring, czyli Shadow of the Erdtree), co daje przestrzeń do popełniania błędów i lepszego podejmowania decyzji. Również takie podejście pozwala firmie uniknąć zwolnień pracowniczych oraz ogólnych cięć.

Miyazaki zauważa, że w wielu dużych firmach panuje tendencja do dążenia do nieskończonego wzrostu, co może prowadzić do nadmiernego ryzyka i nierealistycznych oczekiwań. W przeciwieństwie do tego, FromSoftware woli bardziej konserwatywne prognozy, co daje zespołowi deweloperskiemu swobodę eksperymentowania i innowacji.

– “Nasza strategia polega na tym, aby być ostrożnym i realistycznym w naszych oczekiwaniach. To pozwala nam na tworzenie lepszych gier i podejmowanie lepszych decyzji” – mówi Miyazaki.

Podejście to sprawdziło się również w przypadku najnowszej produkcji studia Armored Core 6, która odniosła sukces, choć nie jest on tak spektakularny jak Elden Ring. Dzięki konserwatywnemu podejściu, FromSoftware mogło skupić się na jakości i innowacji, zamiast na gonitwie za wynikami finansowymi. Miyazaki podkreśla, że choć Armored Core 6 nie osiągnął takiej popularności jak Elden Ring, to nadal jest to gra, z której zespół jest dumny.

Konserwatywne podejście Miyazakiego stanowi wyraźny kontrast wobec strategii wielu innych firm w branży gier, które często stawiają na agresywny wzrost i szybki zysk. Dzięki tej filozofii, FromSoftware zdołało utrzymać wysoki poziom swoich produkcji i zdobyć lojalność graczy na całym świecie. W efekcie, strategia FromSoftware może stanowić inspirację dla innych studiów deweloperskich, pokazując, że ostrożność i realistyczne prognozy mogą prowadzić do długoterminowego sukcesu. Miyazaki przekonuje, że przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się na nich jest kluczowa dla innowacyjności i jakości w tworzeniu gier.

Źródło: The Guardian, GamesRadar