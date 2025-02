Elden Ring: Nightreign otrzyma dodatki po premierze. Wiemy, czego się spodziewać

W sieci pojawiło się więcej informacji na temat popremierowych dodatków do Elden Ring: Nightreign.

Kilka dni temu poznaliśmy wreszcie dokładną datę premiery gry Elden Ring: Nightreign od studia FromSoftware. Zobaczyliśmy wówczas nowy zwiastun, a także dowiedzieliśmy się, ile będą kosztować poszczególne edycje (Standardowa oraz Deluxe). Już wtedy wiedzieliśmy, że w Edycji Deluxe oraz w Edycji Kolekcjonerskiej znajdzie się kod na DLC, aczkolwiek nigdzie nie widniała informacja, czym to DLC w ogóle będzie.

Czego możemy się spodziewać po DLC do Elden Ring: Nightreign?

Nightreign jest niewątpliwie nowością w portfolio FromSoftware. Zespół nigdy wcześniej nie podjął się stworzenia spin-offu. W tym przypadku mamy otrzymać kooperacyjnego RPG-a akcji nastawionego na rozgrywkę z dwójką innych graczy. Społeczność fanów gatunku soulslike wydaje się bardzo zainteresowana tym projektem. Nic więc dziwnego, że deweloperzy mają w planach wypuszczenie dodatków do gry po jej premierze.

Według nowych informacji, które pojawiły się na stronie produkcji na platformie Steam, Nightreign otrzyma zarówno „dodatkowe DLC”, jak i „dodatkowe grywalne postaci i bossów”. Są to dwie osobne pozycje na liście. Ponadto przeczytamy tam, że wspomniane dodatkowe DLC zostanie udostępnione do 4. kwartału 2025 roku. Wiemy, że spin-off czerpie garściami ze wcześniejszych tytułów FromSoftware, razem z samym Elden Ring. Jeśli twórcy zamierzają po premierze dodać bossów z pierwowzoru, to definitywnie jest w czym wybierać.

Warto dodać, że reżyser gry, Junya Ishizaki, ujawnił w wywiadzie dla serwisu UnGeek, iż Nightreign może doczekać się trybu dla dwóch graczy. Ten ma być aktualnie „rozważany”. Na razie nie dodano go do gry, więc najprawdopodobniej pojawiłby się dopiero po premierze. Wydaje się to dość mądrym podejściem. Na pewno wiele graczy chciałoby zagrać w trybie 2-osobowym.

Przypomnijmy, że Nightreign ma zadebiutować 30 maja 2025 roku na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło: GameRant