Powstaje growa adaptacja Twin Peaks? Paramount może szykować taki projekt

Bez Twin Peaks nie mielibyśmy dziś w takiej samej formie Silent Hill, Alana Wake’a, Control, a zapewne i wielu innych hitów pokroju Life is Strange, a nawet TLOZ: Link’s Awakening. To tyczy się graczy. Aż szkoda trudzić się, aby znaleźć seriale, filmy i książki, które wzorowały się na kultowym fenomenie z lat 90. David Lynch stworzył ponadczasowy serial, który szokuje, wciąga, przeraża i zastanawia nawet dzisiejszych widzów. A gry wideo na jego postawie jak nie było, tak nie ma…

Twin Peaks doczeka się porządnej gry wideo?

No, prawie. Niedawno pojawiło się demo fanowskiej gry opartej na historii detektywa Coopera. Wygląda całkiem nieźle, ale jednak nie jest do końca tym, na co fani mogliby liczyć. Być może jednak się to zmieni. Internauci odkryli bardzo ciekawą wzmiankę w profilu meksykańskiego game designera i artysty. W jego portfolio pojawiła się informacja dotycząca Twin Peaks.

Oprócz tego Edward współpracuje z Paramount Pictures nad adaptacją wideo „Twin Peaks”. W tym samym czasie kończy swoją drugą i trzecią książkę. – czytamy

Wszelkie informacje z jego strony na ten temat zostały usunięte. Zastanawia jednak dobór słów „adaptacja wideo Twin Peaks” może być tylko błędem, a chodziło o „adaptację w formie gry wideo Twin Peaks” (po angielsku tak naprawdę brakuje tylko jednego słowa, więc faktycznie może to być błąd).

Oczywiście możemy mówić o jakiejś innej formie wideo, jak choćby animacja, ale nie wydaje się to sensowne. Marka Twin Peaks jako serial znajduje się obecnie w limbo od 2017 roku, gdy zakończono emisję 3. sezonu. Jak twierdzi post na Reddicie „David Lynch opatrzył prawami autorskimi 13 nowych scenariuszy do serialu telewizyjnego pod koniec 2019 roku (nazwa „Unrecorded Night”/Wisteria), ale projekt nigdy nie został publicznie potwierdzony, nie mówiąc już o potwierdzeniu, że jest związany z TP. Mark Frost również nie jest obecnie zaangażowany w serial, poza okazjonalnym odpowiadaniem fanom na Twitterze”.

Nie wiemy, o co może chodzić, ale możemy mówić zarówno o tytule AAA, jak i grze lub nawet aplikacji mobilnej. Być może Paramount chce wskrzesić markę, w której drzemie aż taki potencjał za sprawą właśnie gry wideo? W końcu istnieje gra VR oparta na tej licencji, ale to raczej wirtualne muzeum niż faktyczna przygoda.