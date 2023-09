Zapowiedziano nową grę z Żółwiami Ninja, opartą na niedawnym kinowym przeboju

Paramount i Nickelodeon zdali sobie sprawę z tego, jaka moc drzemie w marce TMNT. Niedawno do kin wyszedł nowy film w reżyserii Setha Rogena, czyil Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos, który zebrał pozytywne recenzje. Obraz imponuje przede wszystkim stylem wizualnym, inspirowanym mocno ulicznymi graffiti, nieco kojarzącym się z tym, co dostaliśmy w Spider-Man Uniwersum i kontynuacji.

Ja tu jednak nie o filmie, bo właśnie została zapowiedziana gra na jego podstawie. TMNT to bardzo obszerna marka, która mogłaby być eksploatowana na wiele różnych sposobów. Dziwi więc, że postawiono akurat na niedawny film, ale chyba chodzi tu przede wszystkim o unikalność stylu wizualnego. Studio Outright Games chce wydać nowe przygody tytułowych bohaterów w „stylizowanym” Nowym Jorku. Doug Rosen, starszy wiceprezes ds. gier i nowych mediów w Paramount, zauważył, że „żywiołowość animacji tego nowego filmu doskonale nadaje się do gier wideo i nie możemy się doczekać, aż wszyscy w taką grę zagrają”.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ma ukazać się w 2024 roku na PC i konsole, ale nie znamy szczegółów. Patrząc na dorobek studia, może się okazać, iż mówimy o raczej niskobudżetowej produkcji przeznaczonej przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Być może jednak okaże się to największym projektem studia i dostaniemy coś o większej skali? Tego niestety nie wiemy.

Wiemy za to, że starsi gracze też mogą liczyć na coś ciekawego. Jakiś czas temu zapowiedziano grę wideo inspirowaną God of War, przemyślaną o starszym odbiorcy, inspirowaną hitowym komiksem TMNT: The Last Ronin. Mroczna wizja przyszłości z jedynym żywym Żółwiem podobno wygląda świetnie.