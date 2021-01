Twierdza: Władcy Wojny z nową datą premiery. Powrót kultowej serii opóźniony

Fani gier strategicznych muszą poczekać nieco dłużej na premierę Twierdza: Władcy Wojny. Deweloperzy napotkali kilka problemów.

Fani serii Twierdza to naprawdę cierpliwi gracze. Pierwsze dwie odsłony cyklu to klasyki gatunku, które są wielbione przez miłośników strategii. Nie ma w tym przesady, wszak to naprawdę wyśmienite produkcje.

Nieco później seria gdzieś się pogubiła i następne jej części zapoczątkowały pasmo rozczarowań. Aktualnie gry RTS to już nisza, której trzyma się jedynie niewielki procent graczy. Mimo to, Firefly Studios postanowili kontynuować produkcję swojej sztandarowej serii.

Twierdza: Władcy Wojny miało zadebiutować pod koniec stycznia tego roku. Niestety, data premiery została przesunięta sześć tygodni do przodu – na 9 marca.

Powodem takiej decyzji jest to, że tryb multiplayer w grze nie jest jeszcze gotowy do premiery. Napotkaliśmy nieoczekiwane problemy w związku z nim i choć pracowaliśmy nad nimi bardzo ciężko żeby zdążyć na premierę, potrzebujemy czasu aby w pełni się ich pozbyć. Fragment ogłoszenia Firefly Studios na Twitterze

Nie poczekamy więc sporo dłużej. Sprawny i satysfakcjonujący tryb wieloosobowy to jednak istotny element każdej strategii, więc chyba warto uzbroić się w cierpliwość.

Być może Firefly Studios nieco odratuje swoją markę. Grom strategicznym przyda się powiew świeżości i jeśli nowa Twierdza okaże się świetnym tytułem, to kto wie, może inni producenci spróbują powrócić do gatunku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.