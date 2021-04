Tęsknisz za Silent Hill? Posmakuj Tormented Souls [GAMEPLAY]

Inspirowane klasykami horroru Tormented Souls otrzymało nowy, obszerny zapis gameplayu. Jeśli szukacie ciekawego straszaka, warto rzucić okiem.

Dzisiejszy rynek gier wideo cierpi na brak dobrych survival-horrorów. O ile powrót Silent Hilla jest realny jak nigdy wcześniej, to nowa odsłona tej kultowej serii wciąż nie została oficjalnie zapowiedziana. Na szczęście mniejsi deweloperzy chętnie sięgają po ten trochę dziś zapomniany gatunek.

Tormented Souls na nowym materiale z rozgrywki

Horror od Dual Effect i Abstract Digital ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Twórcy rozwijają swój projekt od dłuższego czasu i co chwilę raczą graczy świeżymi informacjami na temat gry.

TS czerpie garściami z Silent Hilla, Alone in the Dark i Resident Evil. Inspiracje wielką trójcą grozy widać na każdym kroku, ale dodatkowo deweloperzy wprowadzają sporo autorskiego sznytu. Z jednej strony widać tu nawiązania do klasyki, a z drugiej sporo własnej inwencji.

Co więcej, jeśli Tormented Souls przykuło Waszą uwagę, możecie zapisać się do zamkniętej wersji beta. Zrobicie to na tej stronie i jeśli będziecie mieć trochę szczęścia, być może przetestujecie ten tytuł na własnej skórze.

Przed ewentualnym ograniem, możecie rzucić okiem na nowiutki, sześciominutowy zapis rozgrywki. Widać, że do ukończenia projektu zostało jeszcze trochę pracy, ale i tak wygląda to naprawdę bardzo obiecująco.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.