5 złotych za fenomenalny tytuł dla fanów Resident Evil. Przygotujcie się na sequel

Na Steam trzeba za nią zapłacić prawie 92 zł, ale na Instant-Gaming dostaniesz ją teraz za… 5,43 zł. Tormented Souls to survival horror pełną gębą, inspirowany klasykami pokroju Resident Evil czy Silent Hill. Jeśli jarają cię stare szkoły straszenia, nie przegap tej perełki. Zwłaszcza że w drodze jest już druga część, a na Steam dostępne jest darmowe demo, które pozwala sprawdzić, czy to klimat dla ciebie.

Tormented Souls oddycha starym horrorem

Główną bohaterką jest Caroline Walker, która podczas śledztwa w sprawie zaginionych bliźniaczek trafia do opuszczonej posiadłości. Budzi się podłączona do dziwnej aparatury w wannie i od tego momentu zaczyna się walka o przetrwanie. Klimat jest duszny, mroczny, a całość wygląda jak list miłosny do fanów gier z epoki pierwszego PlayStation.

Tormented Souls nie tylko podaje nam klasyczne mechaniki (jak choćby zawieszone nad postacią kamery), ale też dorzuca trochę nowoczesnych rozwiązań, w tym lepsze sterowanie i znacznie większą responsywność. Mamy tu też znane i lubiane patenty: łączenie przedmiotów, rozwiązywanie zagadek, walkę z potworami i ograniczone zasoby. Czyli wszystko to, co survival horror mieć powinien. A jeśli dodamy do tego możliwość przenoszenia się przez lustra do alternatywnej rzeczywistości, robi się jeszcze ciekawiej.

Promka na Instant-Gaming to idealna okazja, by nadrobić tę grę przed kontynuacją. Za mniej niż cenę kawy dostajesz pełnoprawny horror, który nie szczędzi cię ani pod względem klimatu, ani gameplayu. A jak masz wątpliwości, odpal demo na Steam!

