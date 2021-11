Jeśli nie wiecie, co ciekawego obejrzeć na platformie Netflix, być może zainteresuje Was pierwsza dziesiątka najchętniej oglądanych filmów i seriali.

1. Jak zostać gwiazdą

Podobno Polacy uwielbiają talent show. Nic więc dziwnego, że pierwsze miejsce na aktualnej liście zdobył… film o talent show, na dodatek polskiej produkcji. Młoda dziewczyna niespodziewanie staje się gwiazdą programu i musi odnaleźć się w świecie showbiznesu.

2. Miłosna pułapka

Komedia romantyczna o poszukiwaniu miłości w dobie internetu. Młoda dziewczyna postanawia zrobić niespodziankę i przylecieć do chłopaka, którego poznała w aplikacji randkowej. Na miejscu dowiaduje się, że jej wymarzony facet to tak naprawdę… fałszywy profil. Jak potoczą się dalej jej losy? Dowiedzie się na Netflixie.

3. Big Mouth

Tydzień temu swoją premierę miał 5. już sezon serialu, nic więc dziwnego, że on również znalazł się na liście najpopularniejszych produkcji. Jeśli do tej pory nie oglądaliście ani pół odcinka, to zdecydowanie warto – choćby dla przypomnienia, jak trudne czasami może być dojrzewanie.

4. Arcane

Arcane to nowa produkcja Netflixa oparta na grze League of Legends. Jak na razie na platformie pojawiły się trzy odcinki, kolejne będą się pojawiać co tydzień. Jak na razie historia poprowadzona jest bardzo dobrze i sami jesteśmy ciekawi, co wydarzy się dalej.

5. Squid Game

Tej produkcji przedstawiać chyba nie trzeba – od premiery we wrześniu bije wszelkie rekordy popularności. Serial został od razu przedłużony; wiadomo już oficjalnie, że doczekamy się 2. sezonu. Jeśli obejrzeliście już Squid Game, ale nadal Wam mało, to sprawdźcie seriale podobne do tej produkcji – być może tu znajdziecie coś dla siebie.

6. Psi Patrol

Sami jesteśmy nieco zaskoczeni, ale tak, to prawda – 6. miejsce w aktualnym zestawieniu zajmuje animacja dla dzieci Psi Patrol. Serial opowiada o bohaterskich szczeniakach, które odważnie wyruszają na misje ratunkowe. Produkcja jest przeznaczona głównie dla najmłodszych, choć niewykluczone, że dorośli również chętnie rzucą okiem.

7. Narcos: Meksyk

A teraz coś zdecydowanie dla dorosłych, czyli ciąg dalszy historii o największych kartelach narkotykowych. Na Netflix zadebiutował niedawno trzeci i ostatni sezon Narcos: Meksyk. Podobnie jak pierwsza odsłona serialu, Narcos, cieszy się ogromną popularnością – warto więc nadrobić, jeśli jeszcze nie obejrzeliście.

8. Święta u Christmasów

Jak widać, już w listopadzie niektórzy są spragnieni świątecznego klimatu. Ósme miejsce w zestawieniu zajęły Święta u Christmasów, czyli gwiazdkowa komedia, pod płaszczykiem lekkości kryjąca uniwersalne wartości, którymi warto kierować się nie tylko w święta.

9. Yara

Włoska produkcja oparta na prawdziwej historii zaginięcia Yary Gambirasio. Śledztwo w jej sprawie było jednym z najbardziej kosztownych w historii włoskiej kryminalistyki. Doprowadziło również do rozwinięcia bazy DNA, jaką obecnie dysponują włoskie władze. Więcej o Yarze pisaliśmy już na portalu.

10. Dynastia

Nowa wersja historycznej już Dynastii zamyka aktualne zestawienie hitów Netflix. W grudniu czeka nas premiera nowego, 5. już sezonu serialu – macie zatem ostatni dzwonek, by nadrobić aktualnie dostępne odcinki.