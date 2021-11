Yara – listopadowy hit platformy Netflix

Produkcje oryginalne od Netflixa cieszą się u nas ogromnym powodzeniem. Yara wzbudza do tego wiele emocji – jest oparta na prawdziwej historii zaginionej dziewczyny.

Yara to włoska produkcja, która zawitała niedawno do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych filmów platformy Netflix. Film opowiada o śledztwie w sprawie zaginięcia 13-letniej gimnastyczki Yary Gambirasio. Gdy po trzech miesiącach odnalezione zostaje ciało dziewczyny, sprawa przyjmuje inny obrót. Od tej pory prokurator Letizia Ruggeri szuka przecież mordercy, tymczasem jedynym tropem są ślady DNA, niepasujące do żadnego znanego władzom człowieka.

Reżyserem Yary jest Marco Tullio Giordana. W obsadzie znaleźli się m.in.: Isabella Ragonese, Alessio Boni, Thomas Trabacchi, Sandra Toffolatti, Mario Pirrello i Roberto Zibetti.

Film oparto na prawdziwej historii Yary Gambirasio, którą żyły całe Włochy. 13-letnia dziewczyna zaginęła w listopadzie 2010 roku w pobliżu Bergamo, a trzy miesiące później odnaleziono jej ciało. Śledztwo w tej sprawie określa się jako jedno z najdroższych w historii włoskiej kryminalistyki. Na analizę próbek DNA pobranych od wytypowanych osób, a także inne działania, wydano ponad 8 mln euro. Mordercę ostatecznie odnaleziono po długich badaniach genealogicznych i genetycznych. Nie wszyscy badacze jednak uznają winę skazanego mężczyzny – część z nich twierdzi, że ze względu na wysokie koszty śledztwa władze po prostu nie mogły pozwolić sobie na niewykrycie sprawcy.

Yarę obejrzycie na platformie Netflix – jest to jedna z listopadowych premier.