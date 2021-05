Zespół rockowy przypadkowo mógł ujawnić nową grę z cyklu Tony Hawk

Podczas słuchania zagranicznego podcastu możemy się natknąć na wypowiedź perkusisty zespołu, która sugeruje powstawanie kolejnej części gry z serii Tony Hawk. Utwór wspomnianego rock bandu pojawił się już raz w kontynuacji z 2001 roku.

W ostatnim czasie bardzo dużo możemy usłyszeć o osobach z branży growej, którzy są gośćmi wielu podcastów. Jeszcze niedawno pisaliśmy o aktorze głosowym, który wcielił się w Geralta, a dzisiaj przychodzimy do Was z newsem na temat zupełnie innego rodzaju gry. Czy mamy na sali fanów serii Tony Hawk?

Zagraniczny kanał The Behind Closed Doors Podcast w zeszłym miesiącu przeprowadził rozmowę z Jessem Margerą. Mężczyzna jest perkusistą zespołu CKY, którego jeden z utworów trafił swego czasu do Tony Hawk’s Pro Skater 3. Jess został tam między innymi zapytany o sposoby utrzymywania się z kariery muzycznej. Ten wspomniał między innymi o sprzedawaniu swoich utworów do gier wideo. Tak wyglądała dalsza część dialogu:

„Zakładam, że byliście w przynajmniej jednej z gier z Tonym Hawkiem w tytule, prawda?” – zapytał prowadzący wywiad



„Tak, i wierzę, że robimy też do nowej, która właśnie wychodzi” – odpowiedział Margera.

W związku z tym możemy wywnioskować, że Margera nie miał na myśli ostatniego remastera Pro Skater 1 + 2. Tam, niestety, nie uświadczyliśmy żadnego utworu od CKY. Czy pojawi się w takim razie w najbliższym okresie kolejna gra z serii? Cóż, z pewnością czas pokaże.

