Wiele wskazuje na to, że już za jakiś czas powróci kultowa seria gier sygnowanych nazwiskiem znanego sportowca. Jeżeli tęskno wam do Tony Hawk’s Pro Skater, to mamy świetne wieści. Activision potwierdza, że będzie pracować nad nową odsłoną serii i to wspólnie z Hawkiem.