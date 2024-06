Tak wygląda Tomb Raider od Netfliksa. Nowy zwiastun i data premiery

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft to nowy serial oryginalny Netflix, który rozszerzy historię znaną z rebootów cyklu od Crystal Dynamics. Znamy datę premiery!

To będzie prawdziwa uczta dla fanów Lary Croft i całego uniwersum Tomb Raider. Szczególnie jeśli upodobaliście sobie trzy ostatnie części cyklu!

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft – zwiastun i data premiery

W sieci pojawił się wielce wyczekiwany zwiastun nowego serialu oryginalnego od Netfliksa. Platforma pokazała już nam, jak będzie prezentować się animacja wcześniej, ale teraz dostaliśmy coś nieco bardziej konkretnego. To i tak niewiele, bo materiał trwa niecałą minutę, lecz jest naszpikowany klimatem, akcją i przede wszystkim tytułową panią archeolog!

Tym samym Netflix oficjalnie ogłasza, że Tomb Raider: The Legend of Lara Croft w formie nowego serialu animowanego zadebiutuje na platformie już 10 października 2024 roku. Nie trzeba więc czekać szczególnie długo, ale jeśli nie możecie się doczekać, warto powtórzyć choćby gry z serii. Wszystko dlatego, że fabuła ma kontynuować trylogię “Survivor”, ostatni raz widzianą w postaci Shadow of the Tomb Raider z 2018 roku.

Serial animowany Tomb Raider: The Legend of Lara Croft rozpoczyna się po wydarzeniach z bardzo udanej trylogii gier wideo Tomb Raider: Survivor (Tomb Raider; Rise of the Tomb Raider; Shadow of the Tomb Raider) i nakreśli kolejny rozdział globtroterskiej bohaterki jako kultowej poszukiwaczki przygód. Ponad 25 lat po swoim pierwszym pojawieniu się, Lara Croft (w tej roli Hayley Atwell) nadal bada starożytne tajemnice i odkrywa zagubione prawdy w zapierających dech w piersiach i niebezpiecznych miejscach. – opisuje Netflix

W główną bohaterkę (jako głos, rzecz jasna) wciela się tym razem Hayley Atwell. Po zaprezentowanych materiałach wygląda na to, że to idealny wybór, a fani nie kryją ekscytacji w komentarzach. Mamy hit? Nie no, spokojnie – to jeszcze nic pewnego. Niemniej fani cyklu z pewnością powinni wyczekiwać debiutu animacji, jak i… kompletnie nowej gry oraz aktorskiego serialu.

