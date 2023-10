Kiedy premiera Titanfall 3? Fani odchodzą już od zmysłów!

Ale zaraz, o co chodzi z RHCP? No więc fani serii mają iście bujną wyobraźnię. Jak doskonale wiemy, druga odsłona Titanfall pojawiła się na rynku w 2016 roku, a od tego czasu ani widu, ani słychu kontynuacji, czyli gry zamykającej trylogię. Jasne, wyszło Apex Legends — gra osadzona w uniwersum, jednak to nie to samo. Deweloperzy, zamiast zapowiedzieć cokolwiek związanego z trzecią częścią, pracują m.in. nad usprawnieniami dwójki.

Niedawno do gry dodano tryb o nazwie The Otherside. Jak zwrócił uwagę jeden z graczy, to rzekomo oczywiste nawiązanie do piosenki amerykańskiej grupy rockowej. Co ciekawe, był to trzeci singiel ich siódmego albumu. Trzeci — nie ma przypadków, są tylko znaki. Tak uznali co bardziej szaleni fani, wnioskując tym samym ukryty przekaz i rychłą zapowiedź Titanfall 3. Myślicie, że mają rację?

Co ciekawe, społeczność graczy zaczęła żartować sama z siebie. Fani doskonale wiedzą, że niektóre spekulacje zahaczają o histerię. Nie przeszkadza im to jednak w kontynuowaniu prowadzenia nietypowych dyskusji i dzielenia się memami.

No dobra, a teraz tak na serio — czy Titanfall 3 ma jakiekolwiek szanse na powstanie? Zdecydowanie tak, choć nie chodzi tu tylko o grupkę redditowych fanatyków. Marka Titanfall jest o tyle silna, że to po prostu świetna seria gier. A deweloperzy dalej rozwijający dwójkę dają poniekąd znak, że serię czeka jakaś przyszłość. Oby była malowana w jasnych barwach!