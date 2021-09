Reżyser tego horroru chyba grał w The Last of Us. Zobaczcie zwiastun The Spore

W sieci pojawił się zwiastun horroru The Spore od Lionsgate. Film zadebiutuje w tym roku i przypomina troszkę The Last of Us.

No, może nie pod względem ambicji twórców czy jakości historii. Bohaterowie filmu ewidentnie mają za to problem z pewnym bardzo niebezpiecznym grzybem. Choć nie mamy pewności, że rzeczony grzyb zamienia żywe istotny w coś na kształt zombie, jest to jak najbardziej możliwe. Zdaje się tak sugerować kilka scen ze zwiastuna i opis filmu. Zgodnie z nim, ludzkość mierzy się z początkiem apokalipsy wywołanej przez wspomnianego grzyba, który został „obudzony” przez globalne ocieplenie.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada D. M. Cunningham, który stworzył takie „dzieła” jak shorty Unholy Blood oraz There’s One Inside the House. W rolach głównych ujrzymy Jeannie Jefferies, Haley Heslip, POetera Tell i Briana Hillarda. Nie spodziewałbym się więc, że czeka nas widowisko wysokich lotów.

Film zadebiutuje 9 listopada w wybranych usługach. Będzie też dostępny na DVD, choć wątpię, aby pojawił się w takiej formie do naszego kraju. Przed premierą powinniśmy również poznać platformy stramingowe, na jakie trafi The Spore. Oczywiście o ile na takowych się pojawi.