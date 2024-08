Właścicieli mieszkań pogrzało. Wnętrza zrobione w The Sims 4 na prawdziwych stronach nieruchomości

Prawdziwe strony internetowe zajmujące się pośrednictwem sprzedaży lub wynajmu mieszkań i mieszkania stworzone w The Sims 4. Co może pójść nie tak?

Sytuacja na rynku nieruchomości jest – co by więcej powiedzieć – katastrofalna i choć raz na jakiś czas słyszymy o tym, że jest lepiej, to tak naprawdę nadal nie ma mowy o komforcie. Pomysł na Kredyt 0% pchany przez deweloperów to jedno, ale nadal nie da się po prostu znaleźć godnych człowieka mieszkań w racjonalnych cenach. A może by tak… The Sims 4?

Mieszkania z The Sims 4 na sprzedaż? No, prawie

Spokojnie, to nie jest tak, że deweloperzy zaczynają teraz wystawiać na sprzedaż gotowe mieszkania zrobione w The Sims 4. Przynajmniej nie dosłownie, bo domy z gry faktycznie pojawiają się na internetowych stronach nieruchomości, lecz dotyczą (rzekomo) prawdziwych lokali. Chociaż cholera ich tam wie, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę wpadło do głowy genialnym przedsiębiorcom.

Na Twitterze pojawił się post jednej z użytkowniczek, której mąż na hiszpańskiej stronie Idealista trafił na bardzo ciekawe ogłoszenie. Znalazł tam ofertę sprzedaży mieszkania, ozdobione zdjęciami z The Sims 4. I dosłownie chodzi tu o zdjęcia, bo nie ma mowy o screenach wyciągniętych z gry. Autor ogłoszenia zrobił telefonem zdjęcia ekranu monitora, z rozmazanymi brudami skutecznie utrudniającymi widok. Gdy jednak już się przyjrzymy, dostrzeżemy, że fotografie przedstawiają tak naprawdę simsy.

Buscando vivienda, he quedado en shock con este anuncio que ha encontrado mi marido. Es que es para fliparlo. Decirme si no veis la gran cagada monumental que se ve claramente en este anuncio?? Porque …. Así tambien hago yo dinero!!!🫰🤑 Ya he reportado una denuncia a la app. pic.twitter.com/wtaAc2kh3q — ✨Lady Eira. Dama Bridgerton. 70% ❤️💛 30% 💙✨ (@Brujita__may) August 5, 2024

Na Twitterze szybko zaczęły się żarty, co zresztą nie dziwi. Jedni zaczęli się zastanawiać, czy można płacić w simoleonach, a inni sugerują użycie motherlode do spłaty kredytu. Podobno jednak mieszkanie istnieje, a gra ma po prostu odwzorowywać jego faktyczny układ. Mamy tam jednak totalnie losowe meble, znane graczom ozdoby czy nawet pudełko z pizzą. Wow!

Problem w tym, że budowanie w grze niewielkich mieszkań – a mowa tutaj o rzekomych 41 metrach kwadratowych – nie należy do najłatwiejszych. Perspektywa jest zaburzona, odległości są czymś zupełnie innym. Rozumiem odwzorowanie swojego mieszkania w grze, aby je inaczej przyozdobić, ale w celu sprzedaży? No, no, to już nowy poziom upodlenia. W praktyce całość może okazać się naprawdę ciasną klitką z taką ilością mebli, co w grze. O ile tylko mieszkanie istnieje. Na szczęście ogłoszenie zgłoszono i admini strony już się nim zajęli. Obawiam się, że to jednak początek nowego trendu. Aż strach pomyśleć, co się stanie z “piątką”…

Źródło: PC Gamer