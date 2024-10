Najnowszy survival shooter w promocji. Dopiero co zawitał na Steam

Na platformie Steam pojawiła się bardzo ciekawa gra z gatunku strzelanek. Przesiąknięta gęstym i mrocznym klimatem postapokalipsa ma duży potencjał i choć to dopiero wczesny dostęp, zbiera pozytywne opinie. Kto chce dołączyć do zabawy już teraz, może kupić The Forever Winter o wiele taniej.

The Forever Winter trafiło do Early Access na Steam stosunkowo niedawno, bo 24 września 2024 roku. Patrząc na zwiastun produkcji możemy się miło zaskoczyć wgniatającym w ziemię potapokaliptycznym klimatem. Gra ma “to coś” i potrafi się wyróżnić światem przedstawionym, gdzie zobaczymy totalną wojnę przyszłości. Warto wspomnieć, że za produkcję odpowiada Fun Dog Studios i jest to ich pierwsza gra. Nie są to jednak deweloperzy z łapanki, ponieważ mają doświadczenie w branży. Część z nich pracowała wcześniej przy grach z serii Mass Effect, DOOM, Horizon czy Wiedźmin.

The Forever Winter w promocji za 77,47 zamiast 115,08 zł

The Forever Winter posiada na Steam blisko 12 tys. recenzji od graczy. Choć tytuł może być diamentem, to jest jeszcze nieociosany. Jednak średnia z ocen graczy stoi na poziomie 74/100 i wiele osób jest zafascynowanych rozgrywką. Ta polega głównie na tym, żeby… przeżyć. Trafiamy w sam środek wojny toczonej przez militarne superpotęgi. Wokół nas przemieszczają się gigantyczne roboty, które zamieniają w pył wszystko co się rusza. Nie jesteśmy bohaterem, a ocalałym. I co ważniejsze, nie znajdujemy się po żadnej stronie konfliktu.

Walczące mocarstwa mają własne cele i plany, działają w skoordynowanych grupach, podejmując pełnoskalowe bitwy. My jesteśmy małym ziarenkiem piasku w cudzym konflikcie, lecz czy niezauważalnym? Choć walczące frakcje mogą nas początkowo ignorować, im bardziej będziemy przeszkadzać im w realizacji celów, tym bardziej będą chcieli usunąć nas z równania.

Gra nastawiona jest na kooperacyjną rozgrywkę przez internet, choć jak możemy zobaczyć na stronie produktu na Steam, możemy w nią zagrać również samemu. Najlepiej jednak zebrać 4 osoby i wspólnie ruszyć do walki.

