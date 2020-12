The Long Dark kolejnym prezentem od Epic Games

Robi się mroźnie! Trzeciego dnia świątecznej akcji rozdawania gier Epicy mają dla nas zimowy survival The Long Dark.

The Long Dark to produkcja z otwartym światem, za której stworzeniem stoi kanadyjskie studio Hinterland. W wyniku katastrofy geomagnetycznej świat pogrążył się w ciemności i mrozie. Stajemy do walki z bezlitosną zimą i własnymi słabościami, zdobywając pożywienie, poszukując elementów wyposażenia i przede wszystkim robiąc wszystko, by nie zamarznąć. Podejmowane przez nas decyzje mają wpływ na rozgrywkę; za swoje wybory ponosimy pełną odpowiedzialność.

Survival znajdziecie pod tym adresem. Warto przypomnieć, że tytuł będzie dostępny bezpłatnie tylko przez niecałą dobę – jutro 20 grudnia o godzinie 17:00 wróci do swojej starej ceny, a my dostaniemy kolejną grę. Co to będzie? Wszelkie tropy wskazują na Defense Grid.

Ostatnio dostajemy sporo growych prezentów; oprócz twórców Fortnite’a także Ubisoft ma dla nas coś ciekawego. Francuski deweloper rozdaje aktualnie trzy pełne gry: Starlink: Battle for Atlas, Trials Rising i wyremontowaną wersję Anno 1701 – oraz paczki dodatków do AC: Valhalla i Watch Dogs Legion. Jeśli jeszcze nie zgarnęliście tych darmoszek, możecie to zrobić do jutra do godziny 14:00. Zainteresowanych odsyłamy do tego newsa.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.