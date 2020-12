Anno 1701 Edycja Historyczna za darmo od Ubisoftu

Ostatniego dnia Happy Holidays francuski producent rozdaje remastera strategii z 2006. Poza tym osoby, które ominął jakiś gratis w ciągu ostatnich trzech dni, mogą nadrobić zaległości.

Happy Holidays właśnie dobiega końca. Na domknięcie akcji Ubisoft ma dla nas prawdziwą perełkę: RTS-a Anno 1701 Edycję Historyczną. Tytuł odbierzemy pod tym adresem. Wszystko, co trzeba mieć, by stać się szczęśliwym posiadaczem gry, to konto w Ubisoft Connect.

Anno 1701 to trzecia odsłona legendarnych gier o budowaniu miast w realiach historycznych. Rozdawana za darmo edycja oferuje odświeżoną grafikę z trybem 4K, usprawnione w porównaniu z oryginałem sterowanie i zmodernizowany tryb sieciowy.

Poza tym francuskie przedsiębiorstwo daje ostatnią szansę tym, którzy przegapili wcześniejsze oferty w ramach Happy Holidays. Do tej pory mieliśmy okazję zgarnąć pełne wersje Starlink: Battle for Atlas i Trials Rising oraz dodatki do Assassin’s Creed: Valhalla i Watch Dogs Legion. Producent daje nam to wszystko do 20 grudnia do godziny 14:00 – wystarczy wejść w podany wyżej link.

