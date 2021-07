Ruszają prace nad serialem The Last of Us. Jest pierwsze zdjęcie

Oficjalnie HBO rozpocznie tworzenie The Last of Us 5 lipca. Jednak już teraz po sieci fruwa pierwsza fotografia z planu.

Ostatnio dowiadujemy się coraz więcej na temat nowego serialu HBO. Kilka dni temu twórcy wyjawili chociażby, kto wcieli się w rolę córki Joela. Natomiast teraz możemy zobaczyć pierwsze zdjęcie z planu produkcji, którym pochwalił się na instagramie odtwórca roli Tommy’ego Gabriel Luna.

Fotografia przedstawia Gabriela Lunę, Pedro Pascala – czyli serialowego Joela – i Nico Parker (Sarah) w samochodzie.

Osoby, które grały w tytuł z 2013, na pewno pamiętają, że jedna z pierwszych scen prezentuje trójkę bohaterów – Joela, Tommy’ego i Sarę – w aucie. Wtedy obserwowaliśmy rzeczywistość oczami Sary, która siedziała na tylnym siedzeniu. Zdjęcie najprawdopodobniej przedstawia więc przygotowanie do kręcenia właśnie tego momentu.

A jeśli chodzi o serię, która ma tak wielu zwolenników, jak i przeciwników, warto przypomnieć, że druga odsłona The Last of Us otrzymała w maju darmową aktualizację na PS5. O szczegółach informowaliśmy tutaj.