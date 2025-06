Wielka zmiana głównej postaci w 3. sezonie The Last of Us

3. sezon serialu The Last of Us skupi się na Abby. Twórcy potwierdzają, że tym razem to właśnie na postaci Kaitlyn Dever skupi się akcja.

Podczas wydarzenia Emmy FYC twórcy The Last of Us, Craig Mazin i Neil Druckmann, oficjalnie potwierdzili, że trzecia odsłona serialu skupi się na postaci Abby, granej przez Kaitlyn Dever. Choć już wcześniej się tego domyślano, teraz nie ma już żadnych wątpliwości – Abby stanie się centralną postacią całego sezonu. Dever pojawiła się podczas spotkania wirtualnie, ale i tak przyciągnęła uwagę wszystkich, gdy Mazin i Druckmann ogłosili tę decyzję wprost.

Serial The Last of Us ze zmianami w centrum akcji

Twórcy zdradzili też, że The Last of Us 3 będzie bardziej „wodnym” niż „ognistym” sezonem. To oczywiście nawiązanie do nastroju. Po emocjonalnych eksplozjach i brutalności poprzednich odcinków, serial ma teraz przybrać nieco inny ton. Ale mimo tego ma być równie mocny. Jak podkreślił Druckmann, decyzje podejmowane przez twórców, w tym kontrowersyjne zabicie Joela, nie wynikają z chęci szokowania, a z potrzeby opowiedzenia historii tak, jak wymaga tego materiał źródłowy.

Dever, pytana o negatywne reakcje fanów na Abby w grze, stwierdziła, że nigdy nie był to dla niej problem. Od samego początku czuła się wspierana przez reżyserów i zespół produkcyjny. Wyznała też, że jeszcze nigdy nie czuła się tak bezpiecznie na planie, a udział w serialu traktuje jak spełnienie marzeń. Gdy prowadzący zażartował, że „zamordowała ukochanego Ameryki kijem golfowym”, cała ekipa nie mogła powstrzymać śmiechu.

Mazin natomiast dodał, że serial to nie historia o zemście, lecz o żałobie, a prawdziwe emocje pojawiają się tylko wtedy, gdy giną postacie, które naprawdę kochamy. W jego opinii „pancerz fabularny” to poważny problem wielu seriali, który odbiera im napięcie. Dlatego właśnie w The Last of Us nikt nie jest bezpieczny.

Źródło: Hollywood Reporter