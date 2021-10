Zobaczcie fanowski trailer z serialu The Last of Us

Oficjalnych materiałów z The Last of Us od HBO jest na razie jak na lekarstwo. Fani biorą więc sprawy w swoje ręce i tworzą własne filmy i zdjęcia. Oto kolejny przykład.

O tym, że HBO tworzy serię na podstawie gry of Naughty Dog, wiemy już od dawna. Niemniej do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć oficjalnego wideo – HBO uraczyło nas jedynie kilkoma zdjęciami. Youtuber Smasher podzielił się z internetem autorskim trailerem z serialu.

Użytkownicy YouTube chwalą projekt, jednocześnie wyłapując tu sceny z innych produkcji. Mimo to jako całość film wygląda całkiem profesjonalnie. Teraz kolej na HBO – pozostaje mieć nadzieję, że producent nie każe czekać długo na oficjalny teaser.

Nie jest to pierwszy przykład fanowskiej inicjatywy dotyczącej serialu The Last of Us. Niedawno pisaliśmy chociażby o zdjęciach z planu, jakie wykonał jeden z graczy na wyprawie do Edmonton. Zaobserwował tam pokryte bluszczem pojazdy z adekwatnymi tablicami rejestracyjnymi. Zdjęcia zobaczycie tutaj.