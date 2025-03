The Last of Us: Part 2 Remastered otrzyma nową zawartość. Patch i wymagania sprzętowe na PC

Przedstawiciele studia Naughty Dog ujawnili szczegóły na temat nadchodzącej aktualizacji do gry The Last of Us: Part 2 Remastered. Pojawiły się także pełne wymagania sprzętowe na PC.

Już za niecałe dwa tygodnie na rynku zadebiutuje gra The Last of Us: Part II Remastered w wersji przeznaczonej na komputery osobiste. Wiemy już, że produkcja studia Naughty Dog będzie zawierać wszystkie ulepszenia oraz funkcje, które pojawiły się w edycji na PlayStation 5 pierwotnie w 2024 roku.

Oznacza to oczywiście obecność trybu No Return, Guitar Free Play oraz materiały z komentarzem deweloperów. Teraz natomiast twórcy ujawnili nieco więcej szczegółów na temat aktualizacji, która wprowadzi do gry nową zawartość, a także ujawnili oficjalne wymagania sprzętowe właśnie dla pecetów.

The Last of Us: Part 2 Remastered – nowa zawartość

Zacznijmy może od tego, że do trybu przetrwania No Return deweloperzy zdecydowali się dodać dwie nowe postacie, które wielu fanów może kojarzyć z pierwszej odsłony cyklu. Będą to Bill oraz Marlene. Pierwsza postać zaoferuje możliwość korzystania z niestandardowej strzelby, zaś gracz będzie mógł liczyć na podwójne nagrody po pokonaniu wrogów. Marlene posiadać będzie z kolei niestandardowy karabin szturmowy, a także tzw. gambity Wszystko albo nic. Do tego dojdą też cztery nowe mapy.

Warto zaznaczyć, że posiadacze wersji gry na konsole również będą mogli pobrać aktualizację całkowicie za darmo w dniu jej premiery. Pecetowcy mogą także zalogować się do PlayStation Network i otrzymać 50 punktów w grze razem z nową skórką dla Ellie. Poniżej znajdziecie natomiast wymagania sprzętowe.

The Last of Us: Part 2 Remastered – wymagania sprzętowe PC

1. Minimalne wymagania sprzętowe (niskie/720p/30 FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 (wersja 1909 lub nowsza)

Windows 10/11 (wersja 1909 lub nowsza) PROCESOR: Intel Core i3-8100 lub AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 lub AMD Ryzen 3 1300X KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon RX 5500XT

NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon RX 5500XT PAMIĘĆ RAM: 16 GB

16 GB MIEJSCE NA DYSKU: 150 GB (SSD)

2. Zalecane wymagania sprzętowe (średnie/1080p/60 FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 (wersja 1909 lub nowsza)

Windows 10/11 (wersja 1909 lub nowsza) PROCESOR: Intel Core i5-8600 lub AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 lub AMD Ryzen 5 3600 KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce RTX 3060 lub AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 3060 lub AMD Radeon RX 5700 PAMIĘĆ RAM: 16 GB

16 GB MIEJSCE NA DYSKU: 150 GB (SSD)

3. Zalecane wymagania sprzętowe (wysokie/1440p/60 FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 (wersja 1909 lub nowsza)

Windows 10/11 (wersja 1909 lub nowsza) PROCESOR: Intel Core i7-9700K lub AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K lub AMD Ryzen 7 3700X KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 PAMIĘĆ RAM: 16 GB

16 GB MIEJSCE NA DYSKU: 150 GB (SSD)

4. Zalecane wymagania sprzętowe (ultra/4K/60 FPS)

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10/11 (wersja 1909 lub nowsza)

Windows 10/11 (wersja 1909 lub nowsza) PROCESOR: Intel Core i7-11700 lub AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 lub AMD Ryzen 7 5700X KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900XT PAMIĘĆ RAM: 32 GB

32 GB MIEJSCE NA DYSKU: 150 GB (SSD)

Źródło: PlayStation Blog