W sieci pojawiły się informacje o Death Stranding: Extended Edition. Gra miałaby wzbogacić się w sporo nowej treści, w tym fabularnej.

Wielki powrót Hideo Kojimy wywołał całą masę kontrowersji. Death Stranding (jak stwierdził sam Kojima) to gra, którą albo się kocha, albo się jej nienawidzi.

Trudno się tutaj nie zgodzić, wszak jest to tytuł wypełniony nietypowymi rozwiązaniami, które część graczy mogą nużyć, a część zachwycać. Nie ma tu mowy o produkcji, która spodoba się każdemu.

Mimo wszystko debiut Kojima Productions okazał się być finansowym sukcesem i gra sprzedała się bardzo dobrze, co potwierdza samo Sony zestawiając ją z takimi hitami jak God of War czy Horizon Zero Dawn. Wygląda na to, że Kojima ma plan na dalszy rozwój produkcji.

Na forum ResetEra pojawił się wątek, w którym znany forumowicz – Navtra – wspomniał, że warto wstrzymać się z zakupem nowej gry Kojimy. Inny użytkownik wspomniał o Death Stranding: Extended Edition, co potwierdził sam Navtra mówiąc przy okazji, że nowe wydanie miałoby wzbogacić się o jakiś rodzaj fabularnego rozszerzenia.

Navtra odpowiada za kilka sprawdzonych przecieków odnośnie gier Sony. Przewidział między innymi zapowiedź Final Fantasy XVI i fakt, że gra będzie czasowo ekskluzywna dla PS5. Dodatkowo tego typu wpisy opublikowane na forum ResetEra są często weryfikowane przez moderację, aby uniknąć fałszywych przecieków.

Oczywiście nie należy traktować powyższych informacji jako czegoś pewnego. O ile ResetEra bywa bardzo często źródłem sprawdzonych przecieków, tak wciąż są to tylko niepotwierdzone informacje.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.