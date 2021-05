The Last of Us 2 mogło otrzymać jedną z ostatnich next-genowych aktualizacji na PS5

Możliwe, że po The Last of Us 2 nie doczekamy się zbyt wielu lub nawet żadnej, większej, next-genowej aktualizacji gry ekskluzywnej z PS4. Pula opłacalnych w ulepszaniu tytułów jest już bardzo wąska.

Wczoraj Naughty Dog niespodziewanie zaktualizowało TLoU2 na PlayStation 5. Gra działa dużo sprawniej i wczytuje się szybciej. Dodatkowo, jeśli nie graliśmy w nią na PS4 Pro, wygląda nieco lepiej. Niemniej niewykluczone, że to ostatnia lub jedna z ostatnich takich aktualizacji na next-gena PlayStation.

Pomijając fakt, że spora część tytułów ekskluzywnych otrzymała taką aktualizację, wciąż są gry, które nie korzystają z pełni mocy PS5. Niemniej szansa na to, że otrzymają one patch na next-gena jest dość mała.

Nie wszystkie exclusivy PS4 mogą dostać aktualizację

Mowa tu o takich tytułach jak Bloodborne czy Detroit: Become Human, ale takowych produkcji jest jeszcze więcej. Największą przeszkodą jest tutaj naturalnie technologia.

W God of War (które ostatecznie dostało patch) czy The Last Guardian wystarczyło odpalić grę z płyty na PS5 i jej nie aktualizować, aby działała lepiej, bowiem niezaktualizowane wersje tych tytułów miały odblokowany licznik klatek na sekundę. W efekcie mogły skorzystać z mocy PS5 bez aktualizacji i działały przy tym bez problemu.

Jeśli chodzi właśnie o Bloodborne sprawa wygląda nieco inaczej. Niewykluczone, że odblokowanie FPS-ów w tytule From Software zepsułoby fizykę w silniku. Oznacza to, że pełnoprawna aktualizacja na next-geny wymagałby masy dodatkowej pracy. Czy jest to więc gra warta świeczki? Raczej nie. Dodatkowo, jak zauważyło Digital Foundry w swoim materiale, starsze tytuły często wymagają dostępu do odpowiednich wersji SDK PS4.

Dla graczy oznacza to tyle, że jeśli jakaś produkcja ekskluzywna z PS4 sprzed paru lat nadal nie otrzymała łatki, być może wyjdzie na PS5 w formie płatnego remastera (jak Marvel’s Spider-Man) lub innej, osobnej wersji. Oczywiście nie wiemy, czy twórcy nie pracują nad aktualizacją dla – przykładowo – Bloodborne, ale to właściwie pewne, że The Last of Us 2 otrzymało jedną z ostatnich tego typu łatek.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.