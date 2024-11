The Game Awards 2024 – pełna lista nominowanych. Wiemy, kto zawalczy o tytuł Gry Roku

Gra roku 2024 – kto powalczy na The Game Awards 2024?

Już 12 grudnia odbędzie się wyjątkowa gala The Game Awards 2024. Rozdanie nagród w branży gier świętować będzie swoje 10-lecie, a my zobaczymy, który ze świetnych tytułów zgarnie główną nagrodę, jak również przekonamy się o zwycięzcach w pozostałych kategoriach. Tegoroczna stawka jest doprawdy mocna, czego przykładem nie tylko wyścig o grę roku, ale też nominowani w innych kategoriach, jak choćby gier akcji czy przygodowych.

Chcecie zagłosować na grę roku? Zrobicie to na oficjalnej stronie – głosy graczy odpowiadać będą za 10% głosów ostatecznych, dlatego wpływ nie jest może największy, ale na pewno jest, a to już coś. Poniżej znajdziecie kandydatów we wszystkich kategoriach.

Lista nominowanych

Najlepsza gra 2024 roku:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Metapahor: ReFantazio

Najlepsza reżyseria:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Najlepsza narracja:

Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantanzio

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Najlepsza muzyka:

Astro Bot

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Najlepszy kierunek artystyczny:

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Najlepszy dźwięk:

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy VII Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Najlepsza rola aktorska:

Briana White jako Aerith w Final Fantasy 7 Rebirth

Hannah Telle jako Max Caufield w Life is Strange: Double Exposure

Humberly González jako Kay Vess w Star Wars Outlaws

Luke Roberts jako James Sunderland w Silent Hill 2

Melina Juergens jako Senua w Senua’s Saga: Hellblade 2

Innowacyjność w dostępności:

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo 4

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

Najlepszy rozwój istniejącej gry:

Destiny 2

Diablo 4

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

Gra z przesłaniem:

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade 2

Tales of Kenzera: Zau

Gra z najlepszym wsparciem społeczności:

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Najlepsza gra indie:

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Najlepszy indie debiut:

Animal Well

Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Najlepsza gra VR/AR:

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman: Arkham Shadow

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

Najlepsza gra mobilna:

AFK Journey

Balatro

Pokémon Trading Card Game Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Najlepsza gra akcji:

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Najlepsza gra przygodowa:

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Najlepsza bijatyka:

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Granblue Fantasy Versus: Rising

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Najlepsza gra RPG:

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Najlepsza gra rodzinna:

Astro Bot

Princess Peach: Showtime!

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Najlepsza gra strategiczna:

Age of Mythology: Retold

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa:

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Najlepsza gra sieciowa:

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Najlepsza adaptacja:

Arcane

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: Legenda Lary Croft

Najbardziej wyczekiwana gra:

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Grand Theft Auto 6

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Najlepszy twórca treści:

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

Najlepsza gra esportowa:

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Najlepszy gracz esportowy:

33

Aleksib

Chovy

Faker

Zywoo

ZMJJKK

Najlepsza drużyna esportowa:

Bibili Gaming

Gen.G

Navi

T1

Team Liquid

A co z kontrowersjami? Zauważyłem w sieci sporo oburzenia dotyczącego nominowanych w głównej kategorii, czyli produkcji walczących o tytuł gry roku. Chodzi o znalezienie się na liście DLC w postaci Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Chociaż nowe dzieło From Software zebrało świetne oceny i zostało bardzo dobrze przyjęte, to kontrowersje budzi fakt, że jest to dodatek, nie zaś pełnoprawna gra. Z jednej strony gracze bronią tego wyboru sugerując, że poziom rozbudowania i wprowadzania nowości mógłby śmiało obdarzyć niejedną grę.

Z drugiej, wciąż mowa o DLC – czyli dodatku, który odpalimy wyłącznie posiadając pełną wersję produkcji. Sporo komentujących sugeruje, że jest to na swój sposób krzywdzące wobec studiów tworzących pełnoprawne tytuły w danym roku. Sposobem mogłoby być dodanie oddzielnej kategorii dla dodatków właśnie. Coś mi podpowiada, że taka powinna zostać również dołączona wobec remasterów i remake’ów…

