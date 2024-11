Sony nic nie robi w związku z gigantycznym problemem. Gracze są zdołowani

Program lojalnościowy PlayStation Stars boryka się z problemami… od zawsze. Od niedawna jednak gracze masowo zgłaszają brak możliwości wymiany punktów na doładowanie portfela PSN. Problem nie dotyczy wszystkich, więc Sony chyba niespecjalnie się nim przejmuje.

PlayStation Stars nadal bez doładowań portfela

Gracie, kupujecie gry, kończycie wyzwania i dostajecie punkty – tak w skrócie działa program lojalnościowy PS Stars na PS4 i PS5. Punkty te można wymieniać na cyfrowe dobra, tak naprawdę niewiele wnoszące do życia gracza. Jest też opcja wymiany punktów na prawdziwe doładowania do portfeli PlayStation na konkretną kwotę. Da się zaoszczędzić, więc do tej pory była to jedna z najpopularniejszych opcji, która przyciągała graczy do uczestniczenia w programie. Od ponad 3 tygodni wielu graczy nie może niestety wymieniać punktów na doładowania. Niektórzy, co ciekawe, mogą, ale tylko na niektóre, niższe kwoty.

Nic dziwnego, że w sieci cały czas toczy się burza, a gracze są mocno sfrustrowani. Sony do tej pory oficjalnie nie pokusiło się o przybliżenie problemu. Wiele osób liczyło na to, że sytuacja nie będzie tak koszmarna, jak wielka awaria przez niemal miesiąc. Nadal jednak oficjalnych wieści nie dostaliśmy, a pomoc techniczna firmy proponuje różne rozwiązania, które nie zdają się na nic.

Jeden z graczy na Reddicie otrzymał jednak wiadomość e-mail z przeprosinami. Wydawać by się mogło, że to już jakiś postęp, ale treść wprawiła niektórych w osłupienie. Sony niemal przyznaje, że nic nie robi z tą sytuacją, bo to nie żaden bug, a… tak właśnie miało być.

Dziękujemy za skontaktowanie się z pomocą techniczną PlayStation. Przeanalizowaliśmy sprawę i przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jak informowaliśmy, katalog nagród może się różnić i nie zawsze będzie taki sam, może być w przyszłości ponownie dostępny, ale w tej chwili, jeśli nie jest wyświetlany w aplikacji, to dlatego, że nie jest dostępny. Rozumiemy, że nie jest to odpowiedź, której oczekiwano, ale niestety nie możemy kontynuować tego odniesienia. Doceniamy Twoje zrozumienie. – czytamy w treści e-maila

Nie tylko wiadomość wydaje się napisania w dość “dziwny” i mało konkretny sposób, ale sugeruje, że po prostu katalog nagród może przechodzić zmiany i czasami wymiana punktów na cyfrowe pieniądze nie będzie dostępna. Czemu jednak niektórzy nadal mają taką opcję i to z tego samego regionu? Tego już nie wiemy i – sądząc po treści – szybko się nie dowiemy.

Źródło: TrueTrophies