Reżyser Star Wars Outlaws niedługo skupi się na The Division 3

Julian Gerighty to dyrektor kreatywny z Massive Entertainment, który był reżyserem gry Star Wars Outlaws. Już niedługo zmieni on jednak swój projekt i całą uwagę poświęci nowej grze — The Division 3. Co istotne, nie oznacza to jednak zakończenia wsparcia dla gry z otwartym światem w uniwersum Gwiezdnych Wojen.