The Day Before – survival MMO na na nowym gameplayu. Wieś, zombie i brudny jeep

Serwis IGN.com podzielił się z internetem 13-minutową rozgrywką z MMO The Day Before. Filmik zabiera nas na wycieczkę na wieś.

Najświeższy gameplay prezentujący strzelaninę od studia Fntastic rozpoczyna się od zagadkowej audycji radiowej, która zdaje się wyjaśniać tytuł gry. Później jest już tylko ciekawiej. Bohater przedziera się jeepem przez jezioro i błoto, by rozprawić się z zombiakami i niebezpiecznymi ludźmi na podmiejskiej stacji benzynowej i na wsi. Kilkunastominutowe wideo skupia się na takich elementach gry jak strzelanie, looting i współpraca z partnerem.

The Day Before – jest też gameplay w mieście

Nie jest to oczywiście pierwszy materiał z rozgrywką z produkcji studia Fntastic. Warto przypomnieć, że The Day Before zostało zapowiedziane w styczniu 2021. Wtedy też mieliśmy okazję rzucić okiem na pierwszy gameplay trailer. Wtedy bohater gry eksplorował ponure miasto wieczorową porą, zaglądając do supermarketu i hotelu. Jest to również ciekawe – i do tego emocjonujące – nagranie, dlatego dla przypomnienia zamieszczamy je pod najświeższym materiałem.

The Day Before to produkcja MMO z otwartym światem, w której trafimy do postapokaliptycznej rzeczywistości, gdzie naszym głównym zadaniem będzie walka o przetrwanie. Niebezpieczna choroba przemieniła większość ludzi w krwiożercze zombie. Wcielimy się w jednego z ocalałych, którzy będą musieli przywrócić ład na świecie. Strzelanka ma zaoferować dużą mapę, którą gracze będą eksplorować w poszukiwaniu pożytecznych dóbr. Ułatwią one bohaterom funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach.

Survival ma trafić na razie wyłącznie na pecety (poprzez Steama), choć twórcy nie wykluczają stworzenia dodatkowych portów na konsole. Na razie nie jest znana dokładna data premiery tytułu. Wiele wskazuje jednak na to, że trafi on do graczy już niedługo. Tak przynajmniej można wnioskować z informacji zamieszczonej na końcu każdego z gameplayów.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.