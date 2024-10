Twórcy The Day Before anulowali nową grę, ale już zapowiedzieli kolejną

Komedia. Czysta komedia idealnie nadająca się na jakiś film albo serial. Twórcy koszmarnego The Day Before anulowali najnowszy projekt, jednocześnie zapowiadając kolejny.

Wstydu nie mają? – zapewne zastanawia się każdy z graczy, który tylko obserwuje tę farsę. Studio FNTASTIC nadal istnieje, choć oszustwa, jakiego się dopuścili, zapewne nie wybaczy im nikt. I ciężko się temu dziwić.

Twórcy The Day Before powracają, odcinek 2

Dziwacznie zarządzane i pełne sprzeczności studio FNTASTIC przeprosiło graczy i poprosiło o drugą szansę. Gracze jak na razie nie zareagowali na to w ogóle, bo po prostu mają w nosie plany deweloperów. Ci jednak kontratakują. Najpierw zapowiedzieli zbiórkę na Kickstarterze na wyprodukowanie Escape Factory. Teraz, gdy chyba doszło do nich, że to nie ma sensu, anulowali te plany, jednocześnie… zapowiadając kolejną grę.

Odzew na Twitterze jest raczej negatywny, choć deweloperzy sami przyznają, że społeczność poprosiła ich o stworzenie nowej gry prop hunt. Wcześniej FNTASTIC wydało niezwykle średnie, ale przynajmniej jako tako lubiane przez społeczność Prop Night, do którego prawa stracili. Dlatego zapewne ich nowa gra pod tytułem Items będzie do niego podobna. Nadal ma to być zabawa prop hunt z motywami z horrorów.

Skoro jednak nie mogli sami, bez pomocy graczy, wyprodukować Escape Factory, zapewne z Items będzie podobna sytuacja. Twórcy nie wykluczają, że będą musieli poprosić społeczność o pieniądze na finansowanie produkcji, jednocześnie skupiając się na grach mobilnych, które też mają w tym pomóc. Ich zdaniem gra “wymaga znacznych zasobów”, także być może znów szykuje się zbiórka na Kickstarterze. Za bardzo nie wierzę w to, aby wielu graczy skłoniło się ku pomocy studiu.

Źródło: Wccftech