Nowa gra twórców Wiedźmina 3 na zwiastunie z rozgrywką. The Blood of Dawnwalker to mroczne, wampirze RPG

The Blood of Dawnwalker zapowiada się na jedną z najbardziej klimatycznych gier RPG. Nowy tytuł od zespołu Rebel Wolves doczekał się pokazu.

Studio Rebel Wolves założone przez byłych deweloperów m.in. z CD Projekt RED (w tym reżysera Wiedźmina 3) tak jak obiecało, w końcu ujawniło oficjalnie swoją nową grę na zwiastunie i krótkiej zajawce rozgrywki. Na więcej informacji trzeba czekać, ale już teraz wiemy, że jest na co.

The Blood of Dawnwalker na zwiastunie z odrobinką gameplayu

Nowa, pierwsza gra od zespołu Rebel Wolves to przede wszystkim prawdziwy rarytas dla fanów mrocznych RPG-ów pozwalających na sporą dowolność. Jest to bowiem autorska opowieść, która zabiera nas do XIV-wiecznych Karpat, opanowanych przez wampiry. Nie dość, że region został wyniszczony wojnami czy chorobami, teraz panoszą się tam “dzieci nocy”. Gracze wcielą się w jednego z “kroczących przez świt”, łączących wampiryzm z człowieczeństwem Dawnwalkera, niejakiego Coena.

Podejście twórców do przedstawienia fabuły w ujęciu rozgrywki jest tu czymś dość wyjątkowym. Deweloperzy zdecydowali się na zawarcie w grze limitu czasowego, który obejmować ma na szczęście tylko zadania, a nie swobodną eksplorację (nie będziemy więc w niej limitowani). Łącznie na odszukanie wampirów i uratowanie rodziny będziemy mieć 30 dni i 30 nocy. Rebel Wolves opisuje swój tytuł jako “narracyjny sandbox”, czyli piaskownicę ze swobodnym podejściem do fabuły. Nie będzie zadań pobocznych czy głównych – będą “po prostu zadania”. W ten sposób każdy gracz obierze własną ścieżkę. Zgadywać możemy, że na przejście wszystkiego, co tytuł będzie miał do zaoferowania, będziemy potrzebować co najmniej kilku podejść.

Pod względem rozgrywki ma to być staroszkolne RPG oferujące walkę, eksplorację i właśnie kształtowanie fabuły. Poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun produkcji. Na samym końcu zawarto nawet króciutkie urywki rozgrywki. Warto zaznaczyć, że fabuła gry ma toczyć się dwa lata po wydarzeniach z trailera. Jest też próbka polskiej wersji językowej.

The Blood of Dawnwalker powstaje na Unreal Engine 5 i wyjdzie na PC oraz konsole bieżącej generacji, czyli PS5 i Xbox Series X/S. Na razie deweloperzy nie ujawnili więcej szczegółów na temat rozgrywki ani nawet daty premiery. To pierwsze poznamy w wakacje, a na datę debiutu trzeba po prostu zaczekać. Wydawcą tytułu zostało Bandai Namco.

Źródło: YouTube