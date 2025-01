Magia w The Blood of Dawnwalker nie będzie aż tak “krzykliwa”. Twórcy potwierdzają romanse

The Blood of Dawnwalker to niezwykle dobrze zapowiadające się RPG od weteranów z CD Projekt RED. Gra otrzyma romanse, lecz jej klimat i tak ma być mroczny.

Jeśli widzieliście zwiastun pierwszej gry nowego polskiego studia Rebel Wolves, to zapewne wiecie doskonale, że karpackie wampiry od twórców Wiedźmina 3 zapowiadają się niezwykle ambitnie. Twórcy regularnie mówią o grze, dzięki czemu dowiadujemy się kolejnych ciekawostek.

The Blood of Dawnwalker z romansami i magią, ale mroczną

Co prawda nie potwierdzono tego wcześniej jawnie, ale teraz już wiemy – w nadchodzącej grze od polskiego studia pojawi się magia. To zresztą logiczne. Gracze wcielą się w Coena, pół-wampira, pół-człowieka, który ma 30 dni i 30 nocy na uratowanie swoich bliskich. Dokonamy tego, wypełniając kolejne zadania w otwartym świecie. Można było się więc spodziewać magii, ale co ona ma konkretnie oznaczać?

Zdecydowanie nie to, że klimat produkcji zostanie odsunięty na bok. Wiecie, współcześnie wiele tytułów oferuje “kolorową”, “błyskającą” magię, specjalne zaklęcia, które mogą stworzyć z pola bitwy całkiem niezły, pełen kolorytu, pejzaż. Kojarzy się to niejako z high fantasy, którym wiele osób ma obecnie przesyt. W The Blood of Dawnwalker będzie jednak inaczej. Na Discordzie twórcy potwierdzili, że magia będzie “mniej krzykliwa niż ta używana w czystym fantasy i dość rzadka. Obraca się wokół okultyzmu – rytuałów, amuletów, relikwii i przywołań, a nie kul ognia czy błyskawic”. Dark fantasy pełną gębą!

Ponadto dowiedzieliśmy się, że w grze pojawią się również opcje romansowe. Nie wiemy jeszcze, co to dokładnie oznacza i z kim będzie można wejść w bliższe interakcje. Więcej szczegółów mamy spodziewać się bliżej premiery gry, która obecnie nie została zdefiniowana.

Źródło: mp1st