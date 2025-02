Dawnwalker ma oferować „jakość Wiedźmina 3”. Wiemy, ile powinna zająć przygoda

The Blood of Dawnwalker celuje podobno w „jakość Wiedźmina 3”, jeśli chodzi o poziom wykonania. Będzie to przy tym mniejsza pod kątem skali produkcja.

Reżyser kreatywny nowego polskiego RPG-a, debiutanckiego projektu Rebel Wolves twierdzi, że gra ma być jakościowa podobna do Wiedźmina 3, ale nie ma co liczyć na równie długą przygodę.

The Blood of Dawnwalker – długość gry i jej skala

Do tej pory w zasadzie nie wiedzieliśmy, czym tak naprawdę The Blood of Dawnwalker jest. Pierwsze pokazane materiały zwiastują grę najwyższej klasy, jak żywo będącej reprezentantem segmentu tytułów AAA. Z drugiej strony o małe i młode studio, które nawet nie celuje w taką samą skalę, co choćby Wiedźmin 3. Porównanie nie jest tu bez znaczenia – część deweloperów pracowała przedtem właśnie w CD Projekt RED.

W rozmowie z serwisem GamesRadar Mateusz Tomaszkiewicz, reżyser kreatywny produkcji, zaznacza, że jego studio celuje w „jakość Wiedźmina 3”. Z drugiej strony i jemu samemu ciężko określić, czy to projekt AA, czy AAA, bo zależy to raczej od tego, jak w ogóle będziemy to definiować.

Jeśli chodzi o jakość, to zdecydowanie patrzymy na AAA, bo stąd się wywodzimy, poziom jakości Wiedźmina 3. Zdecydowanie nasze gry nie są tak ogromne pod względem ilości zawartości i godzin rozgrywki – jesteśmy mniejszym studiem, to nasz pierwszy projekt, więc zdecydowanie budujemy coś mniejszego. Ale chcemy stworzyć coś równie solidnego pod względem jakości, może nieco krótszego. – wyjaśnia reżyser

Sam jednak podkreśla, że są takie gry jak Call of Duty, które nie oferują kampanii na setki godzin, a i tak nie można ich nazwać grami indie. Ciężko więc uznać, że długość przygody faktycznie jest miarą segmentu, z jakiego wywodzi się gra. Jako przykład można też podać The Callisto Protocol, które określane było produkcją AAAA, lecz faktycznie starczyło na około 10 godzin. Idąc tym tokiem rozumowania, The Blood of Dawnwalker może faktycznie okazać się tytułem AAA, choć nie spodziewajcie się historii aż tak długiej jak choćby Wiedźmin 3.

Źródło: GamesRadar