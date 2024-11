Pobieraj za darmo na Steam. Dzisiaj premiera dodatku do ogromnego hitu

Chyba każdy gracz zna przebojowe The Binding of Isaac: Rebirth, które na Steam posiada przytłaczająco pozytywne oceny. Gra doczekała się właśnie darmowego DLC, które jest stworzone do rozgrywek online.

The Binding of Isaac: Rebirth jest jedną z gier, których przedstawiać nie trzeba. Tytuł został wydany dokładnie 10 lat temu i właśnie z tej okazji deweloperzy przygotowali nowy dodatek. Możemy go pobrać za darmo na Steam. Jak zaznaczają twórcy, ta bezpłatna aktualizacja DLC zabiera Isaaca w miejsce bardziej przerażające niż jakiekolwiek wyzwanie, z jakim się do tej pory zmierzył. Tak, to prawda: Isaac przechodzi do ONLINE.

Łap za darmo dodatek do The Binding of Isaac: Rebirth

Nowe DLC nazwano The Binding of Isaac: Repentance+ i poniżej zobaczycie jego trailer, opis oraz link do pobrania. Chociaż deweloper wspomina, że to beta, to od razu zaznacza, że w zasadzie dostajemy pełnoprawny produkt, nad którym jednak trwają ostatnie szlify.

W The Binding of Isaac: Repentance+ Beta gracze mogą rozpocząć internetowy „mecz z przyjaciółmi” z innymi graczami z listy znajomych Steam, łącząc się, aby walczyć w głębinach piwnicy w grupach do czterech osób. Istnieje również opcja „Publiczny mecz” do rozpoczęcia lub dołączenia do meczu online z nieznajomymi, a nawet opcja „Szybki mecz”, która pozwala od razu wskoczyć i połączyć się z grupą graczy online wybranych losowo. Steam

Dodatek wprowadza m.in. nową funkcję “koła emotikon”, która umożliwia podstawową komunikację między członkami drużyny online. Dzięki temu możemy pokazać innym tajne pomieszczenia, podpowiedzieć drogę, a nawet rzucić kostką, aby określić, który gracz otrzyma cenny przedmiot. Beta Repentance+ zapewnia ponadto czat tekstowy między graczami online w ramach bieżącej grupy. Zagłosujemy nawet, czy nie wyrzucić z grupy osób, które nas denerwują lub wręcz przeszkadzają w zabawie.

Nie tylko funkcje sieciowe zyskały na nowej aktualizacji, która towarzyszy dodatkowi. Wiele przedmiotów w grze zostało wzmocnionych lub zbalansowanych zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i online.

The Binding of Isaac: Repentance+ – pobierz dodatek za darmo

