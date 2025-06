Ten film rzucił widzów na kolana. Gdzie obejrzeć Grzeszników na VOD?

Jeden z największych kinowych hitów 2025 roku w końcu trafił do dystrybucji cyfrowej. Grzesznicy, nowy horror Ryana Cooglera, od teraz dostępny jest w kilku serwisach VOD. Produkcja zachwyciła zarówno widzów, jak i krytyków, a do tej pory zarobiła już 350 milionów dolarów na całym świecie. Zainteresowanie filmem nie słabnie, a teraz mogą go obejrzeć także ci, którzy nie zdążyli na seans kinowy.

Gdzie można obejrzeć Grzeszników?

Film jest już dostępny do wypożyczenia w cyfrowych wypożyczalniach. Obecnie znajdziemy go w kilku serwisach:

Canal+ online – wypożyczenie za 49,99 zł

– wypożyczenie za 49,99 zł Rakuten TV – wypożyczenie: 49,99 zł, zakup: 69,99 zł

– wypożyczenie: 49,99 zł, zakup: 69,99 zł tv smart GO – wypożyczenie za 44,90 zł

– wypożyczenie za 44,90 zł Megogo – wypożyczenie od 44,99 zł

To dobra opcja dla tych, którzy nie chcą czekać na streaming, ale warto mieć na uwadze, że premiera na platformie Max ma nastąpić dopiero w drugiej połowie lipca lub nawet w sierpniu. To oznacza, że osoby nieposiadające subskrypcji mają teraz sporo czasu, by obejrzeć film w formie cyfrowej, zanim trafi on do katalogu popularnej platformy.

O czym opowiadają Grzesznicy?

Fabuła koncentruje się na dwóch braciach bliźniakach, Smoke’u i Stacku (w obu rolach Michael B. Jordan), którzy wracają do rodzinnej miejscowości z planem stworzenia miejsca, które zintegruje lokalną społeczność. Ich pomysł z entuzjazmem przyjmuje młody muzyk Sammie (Miles Caton), znany jako Preacher Boy. Jednak noc otwarcia nowego lokalu przynosi coś, czego nikt się nie spodziewał.

Na ekranie zobaczymy także m.in. Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Delroya Lindo i Jacka O’Connella. Coogler po raz kolejny pokazał, że potrafi stworzyć nie tylko film z rozmachem, ale i emocjonalną głębią. Co ważne, mimo dużego sukcesu, twórca zapowiedział, że Grzesznicy nie doczekają się kontynuacji, ponieważ nie planuje rozwijać tej historii w formie serii.

Źródło: Upflix